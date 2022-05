Serie A2 femminile, Umbertide passa sul campo di Selargius e vola in Semifinale

La Bottega del Tartufo Pallacanestro Femminile Umbertide sbanca il parquet del Basket San Salvatore Selargius e, al termine di una gara sempre condotta, conquista meritatamente l’accesso alla semifinale contro l'Alma Patti. Una vittoria di squadra, con ben cinque giocatrici in doppia cifra.

Le parole di coach Staccini a fine gara: “Abbiamo fatto veramente una grande partita, senza dubbio la migliore dell’anno in trasferta, conducendo dall’inizio alla fine e tenendo i nervi saldi negli ultimi minuti quando Selargius ha provato a rientrare".

E ancora: "Sono veramente contento per le ragazze che stanno dimostrando una crescita non indifferente a livello di maturità e mentalità. Ora giocheremo anche la semifinale in casa nostra e per l’occasione ci aspettiamo una grande cornice di pubblico, perché queste ragazze lo meritano davvero”.

La partita – Partenza veemente per Umbertide, che grazie a Kotnis, Giudice e Cabrini vola subito sul 4-12 obbligando coach Fioretto al timeout. Kotnis al rientro fa più undici, ma Kostantinova e Cutrupi sbloccano le locali che ricuciono sul 10-15. La formazione di Staccini ha però la faccia giusta e con Stroscio e Paolocci risponde colpo su colpo chiudendo la prima frazione avanti sul 18-25 con il canestro finale di Pompei.

Anche nel secondo periodo la PFU ha il pallino del gioco: Giudice e Baldi scrivono subito il più dodici, poi sono Moriconi e Kotnis a mettersi in evidenza firmando il massimo vantaggio sul 20-36. Cutrupi e Kostantinova provano a tenere aperta la contesa, ma Umbertide controlla e dopo due quarti è avanti 33-46.

Il canestro di El Habbab apre il terzo periodo di gioco, ma Pompei, Cabrini e Giudice rispondono colpo su colpo, con Umbertide in controllo sul 38-53 a metà frazione. Kostantinova sblocca le sarde, che con El Habbab Ceccarelli e una tripla di Rosellini, provano a riaprire i giochi sul 49-60 che porta Staccini a chiamare minuto di sospensione. Botta e risposta tra Cabrini e Ceccarelli con i primi trenta minuti in archivio sul 52-63.

Nell’ultima frazione El Habbab, Kostantinova e Rosellini provano a spingere le compagne, con Selargius che si rifà sotto a meno sei sul 62-68. La play bulgara propizia ulteriormente il rientro timbrando il meno quattro in lunetta, ma nel momento del bisogno è Pompei a far la voce grossa con cinque punti in un amen che ridanno ossigeno alla formazione di Staccini. Selargius non ne ha più e Baldi mette la parola fine. Umbertide vince 66-75.

Il tabellino di Techfind San Salvatore Selargius – La Bottega del Tartufo Umbertide 66 – 75 (18-25, 33-46, 52-63, 66-75)

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS: Vargiu NE, Rosellini* 5 (1/1, 1/7), El Habbab* 14 (6/8, 0/3), Mura, Pandori, Pinna, Cutrupi* 15 (7/7 da 2), Valenti NE, Ceccarelli* 9 (2/9, 1/5), Demetrio Blecic NE, Konstantinova* 23 (5/8, 1/7) Allenatore: Fioretto R.



Tiri da 2: 21/36 – Tiri da 3: 3/23 – Tiri Liberi: 15/16 – Rimbalzi: 33 12+21 (Cutrupi 11) – Assist: 12 (Konstantinova 5) – Palle Recuperate: 10 (Konstantinova 7) – Palle Perse: 18 (Konstantinova 4)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 12 (2/5, 2/2), Giudice* 10 (2/6, 1/3), Bartolini NE, Kotnis* 11 (5/8, 0/2), Cabrini* 15 (4/9, 1/3), Mastroianni NE, Stroscio 3 (0/2, 1/2), Moriconi 5 (1/2, 1/2), Paolocci 9 (3/3, 1/1), Gambelunghe NE, Baldi* 10 (4/7 da 2) Allenatore: Staccini M.



Tiri da 2: 21/42 – Tiri da 3: 7/15 – Tiri Liberi: 12/13 – Rimbalzi: 29 9+20 (Baldi 11) – Assist: 15 (Pompei 3) – Palle Recuperate: 11 (Pompei 3) – Palle Perse: 17 (Pompei 4)