La PF Umbertide saluta Alessia Cabrini: la attende Matelica

Con una nota di stampa, diramata nella serata di martedì 21 giugno, la Pallacanestro Femminile Umbertide, "Con grande affetto saluta Alessia Cabrini, che nella prossima stagione vestirà la canotta di un altro Club".

Alessia Cabrini, nella stagione appena trascorsa è stata elemento fondamentale per il raggiungimento di prestigiosi traguardi, come le Final Eight di Coppa Italia e la finale Play Off.

La guardia classe 1996, però, complessivamente ha disputato quattro campionati con la canotta biancazzurra, essendo arrivata ad Umbertide nella stagione 2014/2015 quando la squadra militava in Serie A1 ed è rimasta fino al 2016-2017, giocando con continuità con la squadra senior e raggiungendo le finali nazionali 2015 con la squadra under 19.

"Ad Alessia - conclude la nota del club umbro - inviamo i migliori auguri per il proseguimento della carriera sportiva, e il saluto affettuoso di tutta la Pallacanestro Femminile Umbertide e di tutti i suoi super tifosi, con l’augurio che in futuro le strade possano nuovamente incontrarsi"