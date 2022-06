PF Umbertide, Ilaria Moriconi lascia il roster: la aspetta la Alpobasket

Dopo quattro anni trascorsi assieme, la Pallacanestro Femminile Umbertide saluta Ilaria Moriconi. La Moriconi, classe 2000, è arrivata nel 2018 ad Umbertide, proveniente dalla Salus Gualdo Tadino, squadra della sua città, ha realizzato anno dopo anno una continua crescita, in un Club che l’ha sempre sostenuta e uno Staff tecnico che le ha permesso di tirare fuori il meglio di se.

Assieme a Pompei ha formato la coppia di playmaker umbertidesi in questi quattro anni, raggiungendo con la squadra 3 fasi finali di Coppa Italia, i quarti play off nel 2019 e 2021 e la finale play off di quest’anno.

Ora l’ aspetta una nuova esperienza, importante per la sua crescita, in un Team del Girone Nord della Serie A2. "Tutta la Società e i tifosi della PFU - si legge in una nota di stampa diffusa dal club umbro - salutano con affetto Ilaria, augurandole il meglio nello sport e nella vita, con la speranza che sia un “arrivederci” a fra qualche anno"