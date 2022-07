La PF Umbertide e Giorgia Paolocci insieme per il settimo anno consecutivo

Il roster della PF Umbertide edizione 2022-2023 va sempre più verso la definizione. Il club umbro, infatti, annuncia con una nota di stampa la conferma di Giorgia Paolocci in vista del prossimo campionato di Serie A2.

Quello tra Giorgia Paolocci e la formazione di coach Staccini è ormai un vero e proprio amore: per la numero tredici del roster la prossima sarà la settima stagione consecutiva con la stessa maglia.

Per lei in 20 minuti di media a partita, 4 punti e 4 rimbalzi per gara nell’ultimo campionato.

“Per me il prossimo è il settimo anno qui a Umbertide - dichiara al sito ufficiale del club la Paolocci - ormai è diventata come una seconda casa per me e sono molto contenta di giocare ancora per questa società".

E ancora: "Rispetto all’anno scorso sarà una squadra nuova e quello che proverò a trasmettere alle nuove ragazze è lo spirito che caratterizza la PFU da anni, la voglia di lottare, di fare sacrifici e soprattutto di rimanere unite sempre sia nei momenti di felicità sia nei momenti difficili".

"Non vedo l’ora di riniziare…- conclude l'atleta - e mi raccomando tutti presenti al palazzetto, quest’anno abbiamo bisogno di tanto calore da parte del nostro pubblico straordinario”.