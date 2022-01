Umbertide sfiora l'impresa a Battipaglia, fatale l'overtime: finisce 68-62

Parte con una sconfitta il nuovo anno in casa de La Bottega del Tartufo PF Umbertide. La formazione di Coach Staccini, priva di Moriconi e con Pompei a referto solo per onor di cronaca, cade al PalaZauli con il punteggio finale di 68-62.

Brutto avvio della formazione umbra, 24-9 al 10′, che inizia a ingranare soprattutto nella ripresa giocando in particolare un quarto periodo difensivamente molto buono, solo 7 punti concessi, trovando grazie a Stroscio i punti che valgono il supplementare. Nell’overtime Umbertide tocca anche il più quattro, ma nel finale Battipaglia è più lucida e porta a casa il successo.

“Abbiamo sfiorato una grande impresa giocando in totale emergenza e rimontando 16 punti di svantaggio su un campo molto difficile - sottolinea a fine gare il Coach di Umbertide - Purtroppo nel finale non siamo stati fortunati con gli episodi ma sono orgoglioso di come le ragazze hanno lottato per 45 minuti”.

La partita – Portano la firma di Potolicchio i primi quattro punti di giornata. Giudice sblocca la PFU, ma le campane dettano i ritmi sul parquet di gioco e con una scatenata Potolicchio volano sull’13-4. Si sblocca Kotnis, ma una tripla di Milani scava ancor più il solco per il 16-6. Blackout offensivo che continua per le ragazze di coach Staccini, con Battipaglia che punisce puntualmente con l’ennesima tripla, questa volta di Scarpato, che vale il 21-9. Dione rimpolpa ulteriormente il margine, firmando il 24-9 del primo periodo di gioco.

Nel secondo periodo Umbertide prova a ricucire con Olajide, che sale in cattedra con quattro punti in fila per il 27-13. Copione però che non cambia, con le campane in controllo e Umbertide che va all’intervallo sotto 33-20.

Dopo l’intervallo lungo è Cabrini la prima a realizzare, ma la solita Potolicchio e Milani spediscono nuovamente la PFU a meno quindici. Umbertide prova a reagire: segna Stroscio, poi la imita Baldi con quattro punti riportando a meno nove il margine, sul 38-29. Cabrini trova il meno sette, con Umbertide che si rimette così in scia obbligando la formazione di casa al timeout. Cabrini continua a trovare la retina (41-35), ma Seka prima e Milani poi a rispondono colpo su colpo per il 45-37. L’ultimo acuto porta la firma di Potolicchio, che sancisce nuovamente dieci lunghezze di margine sul 47-37 dopo trenta minuti.

Nell’ultima frazione è ancora Cabrini a provare a spingere il rientro delle compagne, con la sua tripla che vale il meno sette. Battipaglia non fa più canestro e il 2/2 di Kotnis, ricuce ulteriormente il margine sul 47-42. Logoh in lunetta interrompe il parziale a sfavore, ma l’inerzia è tutta ospite e con Paolocci e la tripla di Kotnis, è 49-47 a meno di tre minuti dal termine. Potolicchio fa 1/2, Olajide segna da sotto e Umbertide è così a meno uno. Botta e risposta tra Logoh e Kotnis, con il margine che rimane di una singola lunghezza. Seke fa più tre ma Umbertide non molla e con Stroscio, impatta sul 54-54 a quarantacinque secondi dal termine. Nessuna delle due squadre trova più il canestro decretando così l’overtime al PalaZauli.

Il 2 si 2 di Baldi apre il supplementare, dando il primo vantaggio a Umbertide dell’intera gara. La numero diciotto si ripete poco dopo, portando a quattro le lunghezze di margine sul 54-58. Battipaglia però non molla e con Scarpato e Gerostergiou torna avanti, sul 59-58. Kotnis replica da sotto, ma Milani spara la tripla del 62-60. Giudice impatta dalla lunetta, con il cronometro che segna 1’25’’. Il finale è però tutto di marca Gerostergiou, a segno prima col canestro del vantaggio poi glaciale con il 2/2 che mette il doppio possesso tra le due compagini. Umbertide non ne ha più e Logoh mette i titoli di coda dalla linea della carità: Battipaglia vince 68-62.

Il tabellino ufficiale di O.ME.P.S Givova Battipaglia-La Bottega del Tartufo PF Umbertide 68-62 Progressione parziali: 24-9, 33-20, 47-37, 54-54, 68-62

O.ME.P.S Givova Battipaglia: Logoh* 8 (1/5, 0/1), Seka* 8 (2/3, 1/1), Gerostergiou* 7 (2/6, 0/2), Feoli NE, Scarpato 8 (1/5, 2/8), Potolicchio* 24 (7/12, 2/5), Montiani NE, Chiapperino NE, Dione 2 (1/1 da 2), Susca, Chiovato, Milani* 11 (1/2, 3/5). Allenatore: Maslarinos V.



Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 8/23 – Tiri Liberi: 14/20 – Rimbalzi: 36 8+28 (Logoh 11) – Assist: 12 (Scarpato 4) – Palle Recuperate: 7 (Seka 2) – Palle Perse: 17 (Scarpato 4)

La Bottega del Tartufo PF Umbertide: Pompei NE, Olajide 6 (3/6, 0/2), Giudice* 7 (1/1, 0/3), Kotnis* 11 (2/9, 1/1), Cabrini* 17 (5/9, 2/7), Stroscio* 6 (1/8, 1/2), Paolocci 2 (1/1 da 2), Gambelunghe NE, Baldi* 13 (4/11 da 2), Cassetta NE. Allenatore: Staccini M.



Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 16/21 – Rimbalzi: 40 11+29 (Baldi 11) – Assist: 9 (Giudice 5) – Palle Recuperate: 9 (Kotnis 5) – Palle Perse: 18 (Cabrini 8) – Cinque Falli: Stroscio