Serie A2 Femminile, Nico batte Umbertide nel supplementare: la cronaca ed il tabellino del match

La Bottega del Tartufo Umbertide esce sconfitta dalla trasferta di Ponte Buggianese in programma per la seconda giornata del campionato di Serie A2, Girone Sud, di Baskete femminile. Sul campo di Nico Basket è la formazione di casa a imporsi con il punteggio finale di 78-72 dopo un tempo supplementare.

La PFU però ha davvero pooco da rimproverarsi, ha corso, lottato e condotto per gran parte dell'arco dei 40 minuti la gara. Anche se la parole di Coach Staccini, rilasciate al sito ufficiale del club umbro, sono di grande severità: “Abbiamo perso meritatamente giocando una brutta partita in attacco tirando male e muovendo la palla anche peggio, senza avere la capacità di adeguarci alla difesa avversaria. Spero che sia una lezione che ci servirà per il futuro”.

La partita. Avvio di gara molto deciso da parte di Umbertide, che sull’asse Giudice-Baldi vola sul 4-9 iniziale. Si sbloccano Kotnis e Saric, ma è Mattera a firmare il meno due locale, sul 9-11. Umbertide però ritrova la retta via e con Giudice e Paolocci vola via sul 9-17 che chiude il primo quarto.

La seconda frazione di gioco si apre con il canestro di Giangrasso a cui risponde subito Giudice. Le padrone di casa però si rifanno sotto, con Giglio Tos e Giangrasso a timbrare il 16-19. Cabrini e Pompei smuovono il tabellino di Umbertide, con Stroscio autrice del 20-26 a metà frazione. Giangrasso e Saric riavvicinano le compagne, ma nel finale sono Olajide e Giudice a mettere gli ultimi punti del secondo quarto che termina sul 27-32.

Dopo la pausa lunga, la Nico Basket torna sul parquet con un piglio diverso e spinta da Giangrasso impatta a quota 34. Umbertide continua nel proprio blackout offensivo e le padrone di casa sorpassano, con Saric e ancora Giangrasso a timbrare il 40-34. Saric finalizza un superbo terzo quarto di Nico Basket siglando il 47-39 dopo trenta minuti.

Nella frazione finale Olajide e Paolocci riavvicinano subito Umbertide, ma è la bomba da tre di Stroscio a rimettere in scia le compagne, sul punteggio di 49-46. Il finale è nel segno dell’equilibrio, con le padrone di casa che toccano il più sei ma Giudice e Olajide firmano la parità a quota 62 a meno di un minuto dal termine. Botta e risposta tra Pompei e Giangrasso per il 64-64. Nell’ultima azione Umbertide con Pompei ha la palla della vittoria ma la soluzione da tre punti non trova il canestro ed apre la strada al tempo supplementare.

Nell’overtime Saric e Giglio Tos scrivono il primo break, 71-66, costringendo Staccini al timeout. Al rientro Bacchini fa più otto mentre Umbertide continua a non avere la mira giusta. Pompei e Olajide provano a riaccendere qualche speranza, al 44' siamo 75-71 ma è ormai troppo tardi. Un errore di Stroscio seguito da un 2 su 2 di Nerini fanno chiudere il match sul 78-72 per Nico.

Il tabellino ufficiale di Nico Basket Femminile-La Bottega del Tartufo Umbertide 78-72 (d1ts). Parziali: 9-17, 27-32, 47-39, 64-64, 78-72

Nico Basket Femminile: Nerini* 2 (0/2, 0/1), Bacchini* 8 (1/2, 2/3), Modini, Mengoli NE, Cibeca 10 (4/5 da 2), Modini, Giangrasso* 25 (7/9, 3/6), Tesi NE, Farnesi, Mattera* 10 (4/6 da 2), Giglio Tos 9 (3/5 da 2),

Saric* 14 (3/7, 1/3). Allenatore: Nieddu F.

Tiri da 2: 22/36 – Tiri da 3: 6/13 – Tiri Liberi: 16/27 – Rimbalzi: 41 3+38 (Nerini 7) – Assist: 14 (Giglio Tos 5) – Palle Recuperate: 8 (Saric 3) – Palle Perse: 25 (Saric 7)

La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei* 10 (3/5, 0/7), Olajide 16 (7/8, 0/1), Giudice* 15 (3/3, 2/9), Bartolini, Kotnis* 2 (1/5, 0/2), Cabrini* 2 (0/4, 0/6), Speziali NE, Stroscio 9 (0/3, 3/4), Moriconi, Paolocci 10 (0/2, 2/3), Gambelunghe NE, Baldi* 8 (3/4, 0/1). Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 17/34 – Tiri da 3: 7/36 – Tiri Liberi: 17/22 – Rimbalzi: 35 11+24 (Olajide 8) – Assist: 6 (Moriconi 2) – Palle Recuperate: 10 (Pompei 2) – Palle Perse: 15 (Olajide 4)

Arbitri: Bernardo L., Caracciolo L.