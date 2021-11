Serie A2 Femminile, Umbertide supera la Cestistica Spezzina 82-79 e vola in testa alla classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Umbertide

Al termine di una partita combattuta piunto a punto La Bottega del Tartufo Umbertide supera la Cestistica Spezzina 82-79, centra la terza vittoria consecutiva e si issa, in condominio con San Giovanni Valdarno a Savona (una partita in meno) in testa al Girone Sud della Serie A2 di basket femminile.

Dopo un primo tempo di alti e bassi, complice un pessimo secondo quarto terminato 7-18, la formazione di Coach Staccini, gioca una ripresa ad altisismo livello e nel finale grazie ad una tripla di Giorgia Paolocci porta a casa l'intera posta.

La partita - Nel primo quarto Umbertide e Spezia battagliano punto a punto fino al minuto 3:01 quando le ospiti allungano a +3 sul 16-19. Ma le padrone di casa non ci stanno e prima recuperano e poi salgono al minuto 10 a +4, 27-23.

Nel secondo quarto La Bottega del Tartufo scende sul parquet sciatta, disattenta e poco combattiva. Ne approfitta le quotate spezzine che infliggono un parziale di 7-18. Alla pausa lunga si va sul 34-41.

Alla ripresa del gioco dopo la pausa lunga Staccini corregge le distorsioni del secondo quarto e Umbertide vola. La frazione termina 22-15 ed il tabellono del PalaMorandi al minuto 30 recita La Bottega del Tartufo Umbertide 56 Cestistica Spezzina 56.

Nel quarto decisivo succede di tutto. Si gioca punto a punto fino al 62-62 fino al minuto 6:01. Poi Umbertide crea un primo solco di +5 a 4:11 grazie a due tiri liberi della Cabrini. A 2:31 dal termine Spezia torna sotto sul 73-72 ma a questo punto sale in cattedra la Paolocci che piazza una cinque punti in pochi secondi con un tiro in sospensione ed una bomba da tre.

La N'guessan risponde e si va ai possessi finali sull'80-76. Giudice segna i liberi dell'82-76 imitata dall'altro lato del campo dalla Castellani. Ma non basta. Vince Umbertide 82-79 e il PalaMorandi esplode in festa.

Le migliori - Per Umbertide molto bene Beatrice Baldi che piazza a referto 11 punti e 8 rimbalzi. Per Spezia prova sontuosa di Nancy Alessandra N'guessan che chiude con 23 punti e 8 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di La Bottega del Tartufo Umbertide-Cestistica Spezzina 82-79. Parziali: 27-23; 7-18; 22-15; 26-23

La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei F. 13 Giudice F. (C) 14 Kotnis A. 5 Cabrini A. 15 Baldi B. 11 Olajide B. 9 Foiani V. ne Speziali S. ne Stroscio B. 2 Moriconi I. 7 Paolocci G. 6 Gambelunghe G. ne

Cestistica Spezzina: Colognesi S. 6 Cerino A. 12 Zolfanelli M. 6 Castellani A. 11 Guzzoni M. 2 Templari E. (C) 15 Serpellini C. 2 Pini M. 2 N'guessan N. 23 Amadei A. 0