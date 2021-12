Serie A2 Femminile, Umbertide batte Matelica 49-56. Staccini: "Brave a piazzare il break decisivo"

Squadra in casa

“Stasera non abbiamo brillato, merito anche di Matelica, che pur con assenze importanti, è una squadra che gioca con grande energia ed ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato" Parole e musica di Coach Staccini al termine del match che ha visto La Bottega del Tartufo Umbertide espugnare il parquet di Cerreto d'Esi.

"Noi - sottolinea il tecnico de La Bottega del Tartufo - siamo state brave a piazzare il break nel terzo periodo e controllare il vantaggio fino alla fine, pur con qualche errore banale di troppo, cosa che dovremo cercare di non ripetere in futuro”.

Con questa vittoria la Pallacanestro Femminile Umbertide sale al secondo posto nella classifica del Girone Sud della Serie A2 di Basket femminile con 12 punti frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte mentre Matelica resta al penultimo con solo 6 punti.

La partita - Il botta e risposta tra Gonzalez e Kotnis apre la contesa tra le due formazioni. Baldi e Stroscio firmano il primo break (3-8), ma Aispurua e Micheleini rispondono portando le locali al comando. Gonzalez e Albanelli confezionano il +4 per Matelica, 12-8, obbligando Staccini a chiamare minuto di sospensione. Al rientro in campo è ancora equilibrio sul parquet di gioco, con Umbertide che nel finale di frazione riesce a mettere il naso avanti con Baldi e Cabrini che firmano il 14-15 al minuto 10.

Nel secondo quarto Stronati e Aispurua rimettono davanti la Thunder, ma Moriconi trova subito il pareggio a quota 19. La numero undici si ripete poco dopo dalla lunga distanza, piazzando due triple per il 19-25 ospite. Trama che non cambia con Matelica che si mantiene in scia, ma è Umbertide a chiudere avanti andando al riposo lungo sul punteggio di 26-30.

Dopo l’intervallo lungo parte meglio Matelica, che con Aispurua e Gonzales mette il naso avanti sul 33-32. Baldi firma il controsorpasso, poi salgono in cattedra Kotnis e Cabrini firmando il primo break della ripresa sul 34-41. Moriconi fa più nove, obbligando Matelica al minuto di sospensione. Al rientro è ancora Umbertide a dettare i ritmi del gioco. Al minuto 30' il tabellone dice Matelica 38, Umbertide 45.

Nell'ultimo quarto Cabrini e Baldi regalano subito la doppia cifra di scarto 38-50, ad Umbertide. Takrou e Michelini provano a ricucire il margine, ma i canestri di Pompei e Baldi valgono nuovamente il +10 di vantaggio per le umbre, 44-54. Takrou riavvicina Matelica sul 49-54, ma Umbertide resta lucida e con Baldi trova il canestro che chiude il match. La formazione di Staccini vince 49-56.

Il tabellino ufficiale di Halley Thunder Matelica-La Bottega del Tartufo PF Umbertide 49-56. Parziali: 14-15; 12-15; 12-15; 11-11

Halley Thunder Matelica: Gonzalez 8, Zamparini 2, Aispurua 8, Pallotta 6, Takrou 13, Ridolfi, Stronati 3, Albanelli 2, Ardito ne, Gramaccioni ne, Michelini 7, Franciolini. Coach.Cotugno

La Bottega del Tartufo PF Umbertide: Pompei 2, Giudice 2, Kotnis 7, Stroscio 2, Baldi 14, Olajide, Cabrini 17, Moriconi 10, Paolocci 2, Gambelunghe ne, Cassetta ne. Coach.Staccini