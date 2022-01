Serie A2 femminile, rinviata Umbertide-Selargius del 16 gennaio

Squadra in casa

Squadra in casa Umbertide

La Bottega del Tartufo Pallacanestro femminile Umbertide comunica, in una nota di stampa che, a seguito di casi di contagio al coronavirus covid-19, riscontrati nel gruppo squadra della Techfind San Salvatore Selargius, la gara in programma al PalaMorandi Domenica 16 Gennaio è rinviata a data da destinarsi.

La partita era valida per la tredicesima giornata, ultima di andata, del Girone Sud del campionato di Serie A2 di basket femminile. Per Umbertide si tratta del primo rinvio stagionale mentre per Selargius siamo già al terzo stop dopo quelli con l'Alma Patti dello scorso ottobre e quello dell'8 gennaio con la Nico Basket.



Nella stessa nota di stampa La Bottega del Tartufo Pallacanestro femminile Umbertide "Rivolge i migliori auguri di pronta guarigione alla formazione sarda".