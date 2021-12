Serie A2 Femminile, Umbertide regola la Blue Lizard Capri con un netto 77-46

Dopo tre sconfitte consecutive, maturate con Alma Patti, Palagiaccio Firenze e Bruschi San Giovanni Valdarno, La Bottega del Tarfufo Umbertide di Coach Staccini torna alla vittoria. E lo fa alla grande infliggendo alla malcapitata Blue Lizard Capri un netto 77-46. Il match di fatto non ha avuto storia, già fine primo tempo lo scarto era in doppia cifra, ma va segnalato per dovere di cronaca l'inopinato crollo finale della ragazze di Coach Falbo che consentono a La Bottega del Tartufo di piazzare il distacco di +31.

La partita - Portano la firma di Dacic i primi due punti di serata, ma Umbertide risponde subito presente e con Giudice e Cabrini mette il naso avanti. Pompei sale in cattedra, prima sbloccando se stessa poi mandando a canestro Cabrini per l’8-2. Giudice propizia il più otto, ma Dacic tiene in scia le compagne sul 12-6. Trama che non cambia, con la Umbertide che tocca la doppia cifra di scarto poco dopo grazie a Baldi e Pompei. Dacic riduce il margine, ma la formazione di Staccini allunga nuovamente fino al 20-12 della prima frazione.

Nel secondo quarto è ancora Umbertide ad avere maggior inerzia, con Baldi a segno per il 25-12. Manfrè sblocca la Blue Lizard, ma l’attacco continua a faticare e così Moriconi e Cabrini firmano il nuovo allungo sul 32-18. Boccalato limita i danni in contropiede, fissando la prima metà sul 32-20.

Dopo l’intervallo lungo Umbertide tocca il più diciassette a metà frazione, con le sole Manfrè e Dacic autrici di spunti di nota e capaci di riportare Capri sul meno undici. Manfrè insacca il 41-32, ma Stroscio e Kotnis ricacciano indietro le ragazze di coach Falbo con il terzo quarto in archivio sul 48-33.

Nell’ultimo periodo Bovenzi e Dacic suonano gli ultimi sussulti (51-36), ma è un fuoco di paglia e i canestri di Stroscio e Kotnis valgono il 56-36. Dacic e Boccalato provano a salvare l’orgoglio, 63-40 al 36’, ma il finale è tutto di Umbertide che spinta da una straripante Kotnis dilaga fino al definitivo 77-46. Ed il PalaMorandi fa festa.

Il tabellino ufficiale di La Bottega del Tartufo PF Umbertide-Blue Lizard Basket Capri 77-46. Parziali: 20-12; 12-8; 16-13; 29-13

La Bottega del Tartufo PF Umbertide: Pompei 6, Giudice 8, Kotnis 18, Cabrini 8, Baldi 6, Olajide 5, Bartolini 3, Stroscio 6, Moriconi 17, Paolocci, Gambelunghe, Cassetta ne. Coach: Staccini

Blue Lizard Basket Capri: Rios 3, Bovenzi 3, Boccalato 6, Manfrè 10, Dacic 17, Porcu 2, Panteva 2, Martines ne, Prete, Maggi 3. Coach: Falbo