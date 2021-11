Serie A2 Femminile, la PF Umbertide vola a Patti per allungare la serie

La Bottega del Tartufo Pallacanestro Femminile Umbertide vola in Sicilia dove, sabato 13 novembre, palla a due alle ore 20:00, affronta al PalaSerranò di Patti l'Alma di Coach Mara Buzzanca. Per le ragazze di Coach Staccini è una occasione ghiottissima per allungare la serie di vittorie, le ultime tre partite contro la Cestistica Spezzina, il Cus Cagliari e la Feba Civitanova Marche, e per consolidare il primo posto nella classifica del Girone Sud della Serie A2 Femminile. Seppure in compagnia di Savona (una partita in meno) e San Giovanni Valdarno.

Umbertide, come detto, ha una occasione importante contro Patti che per stessa ammissione di Coach Buzzanca si presenta all'incontro in grande difficoltà, "Non abbiamo conigli da estarre dal cilindro".

Difficoltà di punti, solo due fino a qui, difficoltà di roster, Patti ha perso Alice Mandelli e tagliato Marilena Gerostergiou, atlete ancora da sostituire, difficoltà di condizione, il rinvio del match contro Cagliari per le note vicenda legate al Medicane in Sicilia ha spezzato il ritmo delle pattesi.

Ma nessun impegno, nonostante Umbertide si presenti all'incontro al completo, a questi livelli va sottovalutato. Appuntamento quindi sabato 13, palla a due alle ore 20.00, diretta del match sulla pagina facebook dell'Alma Patti a questo LINK. Arbitri MIchele Melai e Claudio Berlangieri