Serie A2 femminile, arriva un nuovo rinvio per la partita tra Umbertide e Selargius

Il Covid ferma ancora una volta La Bottega del Tartufo PF Umbertide. E' di oggi pomeriggio, infatti, la notizia ufficiale che la partita contro il San Salvatore Selargius è stata di nuovo rinviata.

Il match, valido per la tredicesima giornata del Girone Sud della Serie A2 di basket femminile, era in programma per mercoledì 26 gennaio al PalaMorandi di Umbertide.

Ma la presenza di alcuni contagi al coronavirus covid-19 nel gruppo squadra di Selargius ha indotto la Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Femminile, a disporre un nuovo rinvio.

Il match è stato cosi riprogrammato per giovedì 10 febbraio con palla a due alle ore 15:30.

Per Umbertide è il terzo rinvio nell'arco di dieci giorni dopo il primo con Selargius, del 15 gennaio e quello di domenica scorsa con Vigarano