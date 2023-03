Serie A2 femminile, Umbertide regge solo un quarto contro l'USE Scotti Empoli

Umbertide - Use Empoli

Regge dieci minuti la formazione di coach Staccini nella sfida contro Empoli. Un test che si preannunciava complicato e come tale si è dimostrato: la PFU, priva di Giudice, non è riuscita infatti a compiere l’impresa contro la corazzata del girone Sud. Inutili le doppie cifre di Boric (11) e Stroscio (12), con Umbertide che tornerà in campo nel recupero infrasettimanale con La Spezia.

La partita – Parte forte Empoli andando subito sullo 0-5. Boric e Cupellaro sbloccano Umbertide, ma Peresson replica immediatamente tenendo al comando la compagine toscana (8-13). Staccini chiama quindi minuto di sospensione e al rientro in campo Umbertide cambia marcia trovando anche il sorpasso grazie a Cupellaro e Boric sul 16-15. L’ultimo acuto è però di Stoichkova, per il 16-18.

La seconda frazione si apre con tre punti di Merisio, con Empoli che tocca la doppia cifra di margine (19-29) a metà frazione grazie a due canestri in fila di Patanè. Manetti fa 19-31 a tabellone obbligando Staccini a un nuovo timeout. Stroscio e Boric provano a limitare i danni (27-36), ma il finale è tutto empolese con Cvijanovic e una scatenata Stoichkova a firmare il 30-44.

Nel terzo quarto Stroscio e Paolocci ridanno per ben due volte il meno dieci, ma Empoli risponde prima con Manetti poi con Cvijanovic respingendo il tentativo di rientro e allontandosi nuovamente a più diciannove sul 43-62. La tripla di D’Angelo riequilibra la terza frazione (15-16), decretando il 46-62 del trentesimo.

Nell’ultima frazione Umbertide cala d’intensità mettendo a referto solo sei punti, mentre le ospiti prendono il largo con Dell’Olio e Antonini. Finisce 52-76

Le parole di coach Staccini: “Dopo un buon primo quarto, le troppe superficialità difensive hanno permesso a Empoli di prendere un vantaggio importante e controllare la partita fino alla fine. Di sicuro noi dobbiamo mettere un pò più di impegno in difesa e a rimbalzo per andare oltre gli evidenti limiti, proveremo a farlo già mercoledì nel recupero con La Spezia”

Il tabellino di La Bottega del Tartufo Umbertide - USE Rosa Scotti Empoli 52 - 76 (16-18, 30-44, 46-62, 52-76)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei NE, Bartolini, D'Angelo* 9 (3/6, 1/3), Boric* 11 (3/6, 1/4), Stroscio* 12 (0/4, 3/5), Avonto, Paolocci* 9 (3/5, 1/2), Gatti 3 (1/4, 0/2), Cassetta, Berrad NE, Cupellaro* 8 (1/2, 2/6) Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 11/27 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 25 6+19 (D'Angelo 8) - Assist: 7 (Stroscio 2) - Palle Recuperate: 6 (Boric 2) - Palle Perse: 12 (Squadra 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Peresson* 9 (3/6 da 3), Dell'Olio S. 7 (3/4 da 2), Cvijanovic* 11 (4/4, 1/4), Ruffini 3 (0/1 da 2), Patanè* 10 (3/5, 0/1), Stoichkova* 16 (3/5, 3/7), Merisio 3 (0/1, 1/6), Manetti* 10 (4/6 da 2), Antonini 7 (3/3, 0/1), Bambini Allenatore:

Cioni A. Tiri da 2: 20/29 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 37 11+26 (Manetti 7) - Assist: 1 (Peresson 1) - Palle Recuperate: 5 (Patanè 3) - Palle Perse: 12 (Ruffini 2) Arbitri: Bernassola A., QUARANTA A.