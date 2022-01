Serie A2 femminile, casi di Covid per Vigarano: rinviato il match contro Umbertide

La Bottega del Tartufo PF Umbertide comunica, in una nota di stampa, che la gara con Vigarano è stata rinviata. Il match, valido per la 14° giornata del Girone Sud di Serie A2 di basket femminile, era inizialmente previsto per sabato 22, palla a due alle ore 18.30, sul parquet di Vigarano.

Nel prepartita, purtroppo, sono emersi alcuni casi di contagio al coronavirus covid-19 nel gruppo squadra delle giocatrici emiliane. Le due società hanno così deciso, di comune accordo, per il rinvio del match. Nei prossimi giorni verrà stabilita dalla FIP e della Lega Basket femminile la data del recupero.

Per Umbertide è il secondo rinvio nell'arco di sette giorni dopo quello di domenica 15 gennaio contro la San Salvatore Selargius match, al momento, in programma per mercoledì 26 al PalaMorandi.