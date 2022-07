Serie A2 femminile, la PF Umbertide ingaggia la giovane playmaker Chiara Cupellaro

E’ Chiara Cupellaro il nuovo innesto della PF Umbertide per la prossima stagione di Serie A2 di Basket femminile. Lo comunica il club della Provincia di Perugia in una nota di stampa.

Playmaker di 168 cm, classe 2003, Cupellaro arriva in prestito dal San Raffaele Roma. Con le capitoline ha svolto tutto il percorso giovanile arrivando fino alla prima squadra, con cui nell’ultima stagione ha chiuso seconda in campionato prima di venire eliminata nei playoff nazionali contro Milano Basket Stars.

Nel suo curriculum anche un’esperienza oltre oceano nella Saint Paul High School di Santa Fe Springs in California a Los Angeles.

“Sono entusiasta per questa nuova stagione in arrivo. Sarà tutto nuovo e non vedo l’ora di viverlo - dichiara la Cupellaro - Ci sarà da rimboccarsi le maniche e lavorare per crescere sempre di più. Sono molto felice di poter dare il mio contributo alla squadra. Ringrazio la società per questa bellissima opportunità”.