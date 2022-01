La Bottega del Tartufo Umbertide, fissata la data del recupero con il San Salvatore Selargius

La Bottega del Tartufo Umbertide, in un nota di stampa, comunica che la FIP, Federazione Italiana Pallacanestro in accordo con la Lega Basket femminile ha deciso la data del recupero del match contro la Techfind San Salvatore Selargius.

Il match, valido per la tredicesima giornata del Girone Sud della Serie A2, inizialmente in programmata per Domenica 16 gennaio si giocherà Mercoledì 26 Gennaio alle ore 15.30 sempre al PalaMorandi di Umbertide.

La partita tra Umbertide e Selargius è stata rinviata a causa di alcuni casi di contagio al coronavirus covid-19 riscontrati nel gruppo squadre della formazione sarda.