La Bottega del Tartufo Umbertide, si separano le strade con Beatrice Olajide

La Bottega del Tartufo Pallacanestro Femminile Umbertide comunica, in una nota di stampa che, "venendo incontro ad una espressa volontà della ragazza", viene interrotto il rapporto sportivo con Beatrice Olajide.

L’ala-pivot, classe 1998, andrà ad integrare il roster della società amica della Pallacanestro Perugia. La Olajide ha giocato con Umbertide in due distinte fasi della sua carriera. Nel 2018-2019 approdata in Umbria da Forlì e nella stagione attuale, dopo un biennio trascorso in Lombardia tra RMB Brixia e Carugate.

Nella stagione 2021-2022 l'atleta ha messo in carniere 18 presenze condite da 90 punti, 5 di media a partita, e 83 rimbalzi di cui 56 difensivi e 27 offensivi.

"A Beatrice - conclude la nota della PF Umbertide - inviamo un caloroso augurio per gli imminenti play off del girone Toscano-Umbro-Ligure di serie B"