Umbertide cuore e carattere, Pompei firma la rimonta a Savona

Finalmente Umbertide. La Bottega del Tartufo risorge e dopo tre sconfitte in fila, torna a sorridere grazie al successo ottenuto oggi sul campo di Savona.

Voglia, carattere e una Federica Pompei sempre più leader di questo gruppo: dopo un primo tempo opaco, la formazione di Staccini reagisce nella ripresa piazzando una bella rimonta che vale il referto rosa a fine partita.

Le parole di coach Staccini: “Le ragazze sono state molto brave a gestire l’emergenza dovuta alle assenze e a fare una grande rimonta nel terzo quarto, dove siamo stati in grado di recuperare ben 17 punti; poi nel finale abbiamo giocato con lucidità e disciplina i possessi decisivi che ci hanno permesso di vincere una partita che ci deve dare fiducia e convinzione per il futuro”.

La partita – Avvio tutto di marca Savona, con Pobozy e Zanetti autrici del 10-0 iniziale. Pompei sblocca la PFU (10-5), ma son le liguri a dettare i ritmi in campo allungando ancora con Salvestrini e Zanetti. Stroscio rimette in scia le compagne (14-8), ma Savona è in controllo e con Paleari chiude 17-11 il primo quarto.

Anche nel secondo periodo la trama non cambia: Boric e D’Angelo provano a tenere a galla la formazione di Staccini (27-19), ma Pobozy e Zanetti continuano a far la voce grossa e al riposo è vantaggio netto per le padrone di casa sul 36-24.

Dopo la pausa lunga, è un’altra Umbertide: così come avvenuto a La Spezia, la PFU cambia ritmo e dopo esser sprofondata a meno diciassette (41-24 al 23′) inizia a difendere con maggior dedizione trovando in Stroscio e Pompei le principali bocche da fuoco offensive rientrando sul meno dieci, sul 43-33.

Zanetti prova a svegliare Savona, ma Stroscio, Pompei e Boric macinano punti su punti e all’ultimo intervallo, c’è di nuovo una partita col punteggio che segna 51-49.

Negli ultimi dieci minuti Pobozy prova a riprendere in mano la partita per la sua squadra (57-51) ma due triple di Scarpato tengono incollata Umbertide, distante di una sola lunghezza sul 60-59.

La partita diventa vibrante: D’Angelo sorpassa, ma Zanetti con una magia riporta avanti le locali sul 62-61 a 1’30” dal termine.

Umbertide però non ci sta e prima torna avanti con un gran canestro di Pompei, poi dopo l’errore di Zanetti sigilla il punteggio con il 2/2 della stessa playmaker imponendosi 62-65.

Il tabellino di Azimuth Wealth Management Savona - La Bottega del Tartufo Umbertide 62 - 65 (17-11, 36-24, 51-49, 62-65)

AZIMUTH WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi 3 (1/3 da 2), Ghigliotto NE, Salvestrini* 17 (1/2, 5/6), Pesci NE, Poletti, Lo Re NE, Sansalone*, Picasso* 3 (0/2, 1/2), Paleari 3 (1/3, 0/5), Leonardini 2 (1/2 da 2), Pobozy* 14 (6/12 da 2), Zanetti* 20 (9/12, 0/2) Allenatore: Dagliano R.

Tiri da 2: 19/36 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 35 8+27 (Pobozy 19) - Assist: 19 (Sansalone 7) - Palle Recuperate: 6 (Zanetti 2) - Palle Perse: 22 (Paleari 7)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 17 (4/10, 1/5), Bartolini NE, D'Angelo* 14 (5/10 da 2), Scarpato 8 (1/2, 2/4), Boric* 11 (2/6, 2/3), Stroscio* 12 (2/6, 2/4), Avonto NE, Paolocci*, Savatteri NE, Cupellaro 3 (0/2, 1/3) Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 13/20 - Rimbalzi: 35 13+22 (D'Angelo 8) - Assist: 18 (Pompei 7) - Palle Recuperate: 12 (Pompei 4) - Palle Perse: 15 (Stroscio 5)

Arbitri: Ferrero Regis M., Giovagnini F.