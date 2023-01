Basket, Serie A2 femminile: Umbertide cede nel finale contro Roseto

Squadra in casa

Colpaccio dell'ARAN Cucine Panthers Roseto che tiene botta sul parquet de La Bottega del Tartufo Umbertide e vince 73-77.

Per La Bottega del Tartufo Umbertide continua, però, con la maledizione infortuni. Dopo aver perso Pompei e, in settimana Scarpato, per lei martedì intervento di ricostruzione del tendine di Achille, Coach Staccini vede l'uscita anche di Boric dopo pochi minuti di gioco.

Da segnalare inoltre la partita clamorosa di Micovic, 28 punti per lei, e dell'eterna Sanchez, 24 punti a referto. A cui Umbertide, oppone i 18 punti di D'Angelo.

La partita - La PFU gioca un gran primo tempo, andando al riposo avanti di undici lunghezze. Nella ripresa però esce fuori Roseto che rimonta e nel finale piazza i quattro punti delle due mattatrici del match per uscire cosi vittoriosa da una partita intensa e appassionante.

Il tabellino di La Bottega del Tartufo Umbertide - ARAN Cucine Panthers Roseto 73 - 77 (21-21, 42-31, 59-59, 73-77)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Giudice 13 (2/2, 2/5), Bartolini* 4 (2/2 da 2), D'Angelo* 18 (5/6, 1/4), Boric*, Stroscio* 15 (4/8, 0/5), Avonto, Paolocci* 11 (2/3, 1/3), Gambelunghe 4 (1/3 da 3), Savatteri NE, Cassetta NE, Cupellaro 8 (0/2, 2/3) Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 15/24 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 22/28 - Rimbalzi: 29 9+20 (Giudice 6) - Assist: 10 (Stroscio 5) - Palle Recuperate: 6 (D'Angelo 3) - Palle Perse: 15 (Stroscio 5) - Cinque Falli: Paolocci

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Micovic* 28 (9/11, 1/4), Lombardo* 12 (0/2, 4/9), Mitreva, De Marchi* 5 (2/2 da 2), Sanchez* 24 (4/6, 1/3), Azzola NE, Schena 2 (1/1 da 2), Kelly* 4 (2/3, 0/2), Ceccanti 2 (1/1 da 2), Rios NE, Manfre' NE Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 19/28 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 21/23 - Rimbalzi: 26 6+20 (Kelly 8) - Assist: 4 (Kelly 2) - Palle Recuperate: 9 (Micovic 3) - Palle Perse: 15 (Sanchez 5) - Cinque Falli: De Marchi Arbitri: Venturini F., Di Salvo E.