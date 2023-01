Serie A2 femminile, Umbertide passa ad Ancona in volata: 51-55 il finale

Sofferta, ma meritatissima, affermazione per La Bottega del Tartufo Umbertide che strappa due punti preziosi in casa della Basket Girls Ancona.

Finisce 51-55 per le umbre al termine di 40 minuti combatti all'arma bianca. Umbertide porta a casa il referto soprattutto grazie all'ottima prestazione di Stroscio, 18 punti a referto per lei, mentre alle marchigiane non basta il duo Mataloni-Bona da 33 punti in due sui 51 complessivi di squadra.

La partita - Dopo un ottimo primo tempo di Umbertide, 9-15 e 10-16 i parziali, nel terzo periodo c'è il rientro delle ragazze di Piccionne. Decisiva l'ultima frazione con La Bottega del Tartufo più lucida nelle fasi finali trascinata, come accennato, da una Stroscio formato deluxe.

Per la PFU è la nona vittoria su quindici match stagionali, una vittoria che riporta le ragazze di Coach Staccini a ridosso del gruppetto di testa.

Per Ancona, invece, è la dodicesima sconfitta stagionale una sconfitta che le avvicina, pericolosamente, all'ultimo posto della graduatoria.

Il tabellino di Basket Girls Ancona - La Bottega del Tartufo Umbertide 51 - 55 (9-15, 19-31, 38-37, 51-55)

BASKET GIRLS ANCONA: Baldetti NE, Rimi*, Pelizzari NE, Bona* 17 (8/13 da 2), Mataloni* 16 (3/8, 1/5), Albanelli* 5 (1/6, 0/3), Gianangeli, Garcia NE, Mandolesi, Pelliccetti, Yusuf 13 (6/11 da 2), Maroglio* Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 18/46 - Tiri da 3: 1/13 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 45 17+28 (Yusuf 12) - Assist: 9 (Mataloni 3) - Palle Recuperate: 7 (Bona 2) - Palle Perse: 17 (Bona 5)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Giudice 9 (0/1, 2/3), Bartolini, D'Angelo* 11 (5/15 da 2), Scarpato* 2 (1/4, 0/3), Boric* 8 (4/6, 0/2), Stroscio* 18 (5/7, 1/5), Avonto NE, Paolocci* 4 (2/5, 0/3), Gambelunghe NE, Savatteri NE, Cupellaro 3 (1/2 da 3) Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 17/38 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 33 8+25 (D'Angelo 9) - Assist: 1 (Stroscio 1) - Palle Recuperate: 7 (Paolocci 3) - Palle Perse: 13 (Scarpato 3) Arbitri: Barbieri M., Lilli M.