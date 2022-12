Serie A2, troppe assenze per Umbertide: vince Matelica 49-74

Si ferma la corsa di Umbertide. Ancora priva di Pompei e Savatteri, la PFU soccombe di fronte a Matelica che vince e continua la propria striscia positiva. Non bastano i 18 punti di Boric in un confronto che ha visto le ospiti avanti per quasi tutta la durata del match.

Le parole di coach Staccini: “Purtroppo, dopo aver fatto una grande impresa vincendo quattro giorni fa a Vigarano non siamo riusciti a trovare le energie fisiche e mentali per replicarci e provare a competere contro una squadra esperta e profonda come Matelica. Ora ci riposiamo qualche giorno e poi torneremo a lavorare per continuare il nostro processo di crescita”.

La partita – Parte bene Umbertide con Boric e D’Angelo che scrivono il 6-3 iniziale. Botta e risposta Steggink-Paolocci, ma sono Gramaccioni e Offor a regalare il sorpasso sul 12-13. Franciolini e Zamparini propiziano invece il primo break, con le ospiti che dopo un quarto conducono 15-19.

Anche nel secondo periodo è Matelica a partire meglio, con Gramaccioni e Steggink a firmare il più nove esterno a metà frazione. D’Angelo sblocca il punteggio locale, ma Steggink sale in cattedra nel finale propiziando il 25-39 all’intervallo.

Nel terzo periodo la trama non cambia: Boric prova a limitare i danni, ma Matelica controlla l’andamento trovando in Gramaccioni e Cabrini le protagoniste del 35-54 dopo trenta minuti.

Il quarto periodo è praticamente garbage time: Matelica passa a Umbertide 49-74.

Il tabellino di La Bottega del Tartufo Umbertide - Halley Thunder Matelica 49 - 74 (15-19, 25-39, 35-54, 49-74)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei NE, Bartolini, D'Angelo* 6 (3/4 da 2), Scarpato* 6 (0/2, 2/6), Boric* 18 (2/5, 4/11), Stroscio 9 (3/6, 0/4), Avonto, Paolocci* 5 (2/4, 0/3), Gambelunghe 1 (0/0, 0/0), Savatteri NE, Cassetta, Cupellaro* 4 (1/2, 0/2) Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 11/25 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 29 7+22 (Boric 8) - Assist: 6 (Scarpato 3) - Palle Recuperate: 7 (Boric 3) - Palle Perse: 22 (D'Angelo 5) - Cinque Falli: Cupellaro

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 8 (2/2, 0/2), Stronati, Celani 3 (1/1, 0/1), Grassia M. * 6 (2/4, 0/1), Steggink* 12 (5/5, 0/2), Gramaccioni* 18 (4/6, 2/4), Gonzalez* 1 (0/2, 0/2), Zamparini 3 (0/2, 1/2), Iob 5 (2/2, 0/1), Michelini* 7 (2/2, 0/2), Franciolini 3 (0/1, 1/1), Offor 8 (4/6 da 2) Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 22/33 - Tiri da 3: 4/20 - Tiri Liberi: 18/29 - Rimbalzi: 39 10+29 (Offor 9) - Assist: 11 (Stronati 3) - Palle Recuperate: 11 (Grassia M. 4) - Palle Perse: 15 (Squadra 3)

Arbitri: Mammoli A., Ricci L.