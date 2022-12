Serie A2, Stroscio devastante: Umbertide sbanca Vigarano in volata

Non si ferma il momento positivo de La Bottega del Tartufo Umbertide. La formazione di coach Staccini dopo aver fermato l'Alma Patti e pur priva di Pompei e Savatteri, sbanca Vigarano in volata e agguanta il gruppone a quota 14.

Decisiva una Stroscio decisamente on fire, autrice di ben 26 punti sul referto finale e di 4/6 dalla lunga distanza a sugellare una prestazione decisamente ottima dall’arco dell’intera squadra (10/24).

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo avuto tanti alti e bassi durante la partita ma le ragazze hanno lottato veramente con grande determinazione per tutti i 40 minuti; poi nel finale grazia a Stroscio che ha messo le triple decisive siamo riusciti a fare un grande risultato su un campo sempre difficile”.

La partita – Dopo un avvio equilibrato (6-6), è Vigarano che prova a trovare il primo break con Cecili e Bocola che firmano due possessi di scarto, sul 13-8. Sammartino realizza il più sette, obbligando coach Staccini a chiamare timeout. Al rientro è Boric a stoppare il parziale a sfavore, ma l’inerzia è tutta delle padrone di casa che alla prima sirena conducono 17-11.

Anche il secondo quarto vede la formazione di Borghi rientrare forte, con Olajide e Perini a firmare l’immediato 5-0 che vale il 22-11. Paolocci dall’arco sblocca le ragazze di Staccini, ma Cecili deposita a canestro il quarto punto personale, per il 24-14. Stroscio e Scarpato salgono di ritmo, riavvicinando le compagne sul 25-19.

Vigarano chiama timeout, ma al rientro è ancora Stroscio a colpire dalla distanza per il meno tre. Cecili prova a ridare ossigeno alle padrone di casa, ma una scatenata Stroscio risponde a ripetizione con Umbertide che resta in scia. Stroscio e Boric completano la rimonta, con Umbertide avanti a metà gara 27-30.

Il botta e risposta D’Angelo-Olajide riapre la contesa, con la PFU a uscire meglio dagli spogliatoi e spinta da Scarpato e Boric prova a scappare, toccando il 29-41 a tabellone.

Vigarano però non molla e inizia a risalire la china: Sammartino e Olajide salgono in cattedra e si prendono la copertina di fine quarto, con un parziale tutto firmato dalla squadra di casa che rientra prepotentemente in partita fino al 40-43 che archivia il terzo periodo.

Gli ultimi dieci minuti ripartono con l’inerzia tutta per la formazione di coach Borghi che con Cecili e Sammartino effettua il sorpasso sul 47-43. La partita sale di torno: Scarpato firma il controsorpasso (47-48), ma Sammartino e Bocola firmano il nuovo vantaggio interno sul 52-48 a tre minuti dalla fine.

Umbertide però non molla: D’Angelo fa meno due in lunetta, poi è Stroscio dall’arco a mandare in delirio la propria panchina per il 52-53 esterno.

L’esterna in maglia numero dieci si ripete poco dopo per il più cinque (52-57) che mette la partita sui binari ospiti. Marchi prima (55-57) e Cecili poi (58-59) provano a riaprire i giochi ma il 2/2 di Stroscio e l’errore seguente di Vigarano valgono i titoli di coda. Umbertide passa 58-61.

Il tabellino di Pallacanestro Vigarano - La Bottega del Tartufo Umbertide 58 - 61 (17-11, 27-30, 40-43, 58-61)

PALLACANESTRO VIGARANO: Edokpaigbe*, Conte NE, Sorrentino NE, De Rosa, Perini* 3 (1/5, 0/1), Bocola* 7 (3/5, 0/4), Olajide* 13 (6/11 da 2), Cecili* 14 (3/9, 2/7), Sammartino 18 (5/8, 2/5), Armillotta NE, Pepe, Marchi 3 (0/2, 1/3)

Tiri da 2: 18/45 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 43 16+27 (Bocola 8) - Assist: 9 (Perini 4) - Palle Recuperate: 12 (Perini 5) - Palle Perse: 16 (Perini 6)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei NE, Bartolini, D'Angelo* 11 (2/7, 0/1), Scarpato* 12 (0/3, 4/7), Boric* 8 (2/7, 1/4), Stroscio 26 (3/6, 4/6), Avonto, Paolocci* 4 (0/1, 1/3), Gambelunghe NE, Savatteri NE, Cupellaro* Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 7/28 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 17/24 - Rimbalzi: 40 9+31 (D'Angelo 12) - Assist: 6 (Stroscio 2) - Palle Recuperate: 10 (D'Angelo 2) - Palle Perse: 22 (Squadra 4) Arbitri: Rizzi A., Foschini M.