Basket, il Dat Street classic di Perugia protagonista sui social con la schiacciata infuocata di Giona Riccioni

Per essere "caldo" era caldo. Diciamo pure infuocato. Ma non solo perché particolarmente in forma. C'erano proprio delle fiamme ad avvolgere la palla che Giona Riccioni, l'anno scorso in forza all'Ellera, ha schiacciato durante il contest di schiacciate nell'ultima edizione del Dat street classic, il torneo di basket tre contro tre che da anni si ripete ai campi di Pian di Massiano in ricordo di Daniel Anton Taylor, prematuramente scomparso in un incidente stradale.

L'evento, che richiama giocatori di ottimo livello da tutta la provincia e rappresenta il torneo principale di strett basket, si è ricavato il suo momento di gloria nella seguitissima pagina Facebook "L'umiltà di chiamarsi Minors" che celebra le categorie meno luminose del basket, ma quelle più autentiche. E così la schiacciata di Giona in questa pagina c'è entrata di diritto. "Per prima cosa, mi sono fasciato tutta la mano con lo scotch. Ho rivestito la palla con il mastice, una colla per la pelle che prende fuoco facilmente ma è molto meno pericolosa della benzina. La palla era vecchia, è diventata un po' nera. Ma inizialmente brucia solo il mastice, per cui non è stato difficile spegnerla subito", così ha spiegato la sua impresa lo stesso Riccioni. Che, come si può vedere dal video, ha schiacciato per il tripudio del pubblico. E senza neanche scottarsi.