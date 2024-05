A Perugia il Final Event Jr. NBA FIP Under 13 Championship 2024

Sono partiti in 13.000. Per il Final Event di Perugia (6-8 giugno) saranno poco più di 200. Sono i giovani cestisti che in Italia hanno disputato in questa stagione sportiva la Jr. NBA FIP Under 13 Championship, il campionato organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla National Basketball Association per la categoria Under 13 maschile e femminile.

Ieri, 15 maggio, si è svolta la Conferenza stampa di presentazione del Final Event, alla quale hanno presenziato il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’Assessore allo Sport di Perugia Clara Pastorelli, il Segretario Generale FIP Maurizio Bertea, il Team Director Nazionale femminile Roberto Brunamonti, il Presidente CONI Umbria gen. Domenico Ignozza e il Presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli.



Quelli di Perugia saranno tre giorni ad altissima emozione, e non solo in campo. Per la Cerimonia di Benvenuto (7 giugno, Palasport di Ponte San Giovanni, ore 14.30) è infatti prevista la presenza, tra gli altri, di Gigi Datome, ex capitano Azzurro e Capo Delegazione della Nazionale maschile.



Dal 6 all’8 giugno le 17 migliori squadre del campionato (8 maschili, 9 femminili) si affronteranno dunque per l’Anello Jr. NBA, arrivate nel perugino dopo il percorso in regione e, in alcuni casi, anche dopo la fase interregionale. In palio il titolo che lo scorso anno, nella prima edizione del torneo giocata a Pescara, andò all’Anzio Basket Club/Dallas Mavericks (maschile) e alla Pallacanestro Femminile Firenze/Detroit Pistons (femminile).



Nella tre giorni di Perugia sono 32 le partite in programma. Nel Torneo maschile le 8 squadre finaliste saranno divise in due Gironi da 4 squadre. In base ai piazzamenti della prima fase, si giocheranno le Finali (8 giugno), per le posizioni dall’ottava alla prima. Nel torneo femminile invece, le 9 squadre saranno divise in 3 Gironi da 3 squadre. Accederanno alle Finali le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi oltre alla vincente del play in fra le due migliori seconde classificate. Anche per il torneo femminile, l’8 giugno andranno in scena le finali.

I numeri. Record abbattuti per la Jr. NBA Under 13 Championship 2024. Nel suo primo anno di vita (2022/23) il progetto che per numeri, organizzazione, seguito, non ha eguali nel mondo, aveva coinvolto un totale di 496 squadre sparse in 13 regioni. Quest’anno, in base all’accordo quadro firmato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e la National Basketball Association, sono state 18 le regioni al via, e 1.077 club. Numeri enormi, che saranno ulteriormente migliorati nella prossima stagione sportiva, quando tutti gli Under 13 d’Italia, nei campionati maschile e femminile, vestiranno le mitiche jerseys delle franchigie NBA.



I campi interessati dal Final Event sono: Palasport via Cestellini di Ponte San Giovanni, Pala Pellini, PalaFoccià Ferro di Cavallo e Palasport Ellera di Corciano (PG). Tutte le gare del Palasport via Cestellini di Ponte San Giovanni (6 e 7 giugno) e del PalaPellini (8 giugno) sono in diretta sul canale ufficiale Twitch Italbasket.