Pallacanestro Perugia, Agnese Soli: "Finalmente si ricomincia"

“La verità? Non vediamo l’ora di ricominciare...”. Agnese Soli suona la carica. L’entusiasmo del capitano è di quelli contagiosi. Lo spirito giusto per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione in casa Pallacanestro Perugia. Per le ragazze della B esordio in programma sabato 14 ottobre alle ore 18,30 al PalaPellini.

Il calendario propone subito, all’esordio, il derby contro Terni. “Speriamo ci sia tanta gente – continua Agnese – perché il pubblico è stato sempre il nostro uomo in più. Purtroppo l’anno scorso abbiamo finito la stagione troppo presto, vuoi per la sfortuna di trovare un’avversaria come Campobasso, vuoi per errori da parte nostra. Per questo c’è tanto voglia di ricominciare e di essere protagoniste”.

Il sogno resta sempre l’A2 e per inseguirlo la società ha integrato il roster con Winner Bartholomew, Matilde Parolai e Chiara Paolini. “Tre ragazze giovani ma che hanno alzato in maniera importante il livello. Noi – sottolinea Agnese siamo forti, questo posso dirlo con certezza. Ora dipende quanto saranno forti le nostre avversarie e questo lo vedremo solo affrontandole”. Terni, Umbertide, Orvieto, Senigallia e Civitanova le rivali nella prima fase.

La voglia di partire con il piede giusto c’è e la dedica per un’eventuale vittoria nel derby è già pronta. “Coach Posti ci manca tantissimo”. Già, Francesco Posti che è stato costretto a saltare tutta la prima parte di stagione per una brutta frattura al malleolo.

“Povero Fra, una sfiga incredibile. La fortuna è che possiamo contare su un coach preparato come Antonio Bencivenga che ci ha fatto lavorare tanto e bene in questo precampionato. Adesso però, come sempre, sarà il campo a parlare e noi non vediamo l’ora”.