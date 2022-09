Oscar LBF 2022, Staccini miglior allenatore della Serie A2

In occasione dell'Opening Day 2022 la Lega Basket Femminile assegnerà gli Oscar per la stagione 2021-2022, "le premiazioni - si legge in una nota della Lega - si svolgeranno durante la Serata di Gala, che si terrà venerdì 30 settembre presso il piazzale del CUS a Cagliari, con inizio alle ore 21".

Il premio di MIGLIOR ALLENATORE SERIE A2 2022 è stato assegnato a Michele Staccini.

Il coach de La Bottega del Tartufo PF Umbertide ha dato la sua impronta nei successi della formazione umbra, che prima ha ottenuto la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia A2, poi si è piazzata terza alla fine della regular season e infine ha brillantemente raggiunto le Finali Playoff sfiorando la promozione.

Risultati ottenuti con un gruppo giovane ed evidenziando un gioco sempre molto coinvolgente, ad altissimo ritmo e intensità.