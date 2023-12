Brutto stop per Perugia, la squadra marchigiana si conferma la bestia nera

La FEBA Civitanova si conferma bestia nera della Sisas Pallacanestro Perugia. Dopo essersi aggiudicate la gara d’andata, le marchigiane si impongono anche al PalaPellini, nell’ultimo match del campionato di serie B prima della sosta, infliggendo la seconda sconfitta stagionale a Soli e compagne.

LA PARTITA

Una gara combattuta, con Perugia, priva di Pollini e Ilaria Cernicchi, che ha venduto cara la pelle, al cospetto di Civitanova che ha avuto il merito di condurre sempre, eccezion fatta per le primissime battute quando Olajide ha risposto subito al 2-0 delle marchigiane, piazzando la tripla che ha illuso le perugine.

La capolista però ha avuto la forza per riportarsi avanti chiudendo il primo quarto sul 14-17.

Nel secondo quarto le biancorosse sono brave a portarsi a meno 1 da Civitanova (21-22) ma la capolista va comunque all’intervallo sul 32-36. L’allungo decisivo arriva nel terzo quarto quando le marchigiane chiudono sul 41-52. Nel finale la grande reazione delle biancorosse che provano il tutto per tutto chiudendo il match sul 54-60 che lascia amaro in bocca.

Civitanova piazza infatti l’allungo in classifica, difendendo primato e imbattibilità. Perugia scivola a 6 punti, in attesa di recuperare il derby contro Umbertide che si disputerà sabato 20 gennaio alle ore 18,30 al PalaPellini. Prima però, dopo la sosta, la trasferta di Senigallia in programma sabato 13 gennaio alle ore 21.

IL TABELLINO

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-FEBA CIVITANOVA 54-60 Parziali: 14-17, 32-36, 41-52, 54-60.

Sisas Pallacanestro Perugia: Bartholomew 12, Olajide 16, Soli 3, Nanà ne, Aquinardi 4, Parolai 2, Cragnolino 9, Manganello 5, Vescovi 3. All: Posti-Bencivenga, ass. Nicolini.



Feba Civitanova: Stremi, Panufnik 4, Sciarretta, Severini 4, Angeloni, Binci 15, Contati, Jaworska 26, Romanelli, Pelliccetti 11. All.: Melappioni, ass. Ferazzoli.