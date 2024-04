Serie B, Perugia batte Frascati e chiude da prima in classifica. Adesso le Final Four

Avrebbero potuto anche perdere con uno scarto di 19 punti. Meglio non correre rischi però e allora ecco che le biancorosse di coach Posti compiono un’altra impresa espugnando Frascati.

Il 43-55 finale vale il primo posto nel girone playoff con tanto di sorpasso ai danni di Elite Roma battuta al PalaPellini.

Adesso la Sisas Pallacanestro Perugia ritroverà Civitanova sabato 27 aprile nelle final four di Ladispoli. Nell’altra semifinale derby tutto romano fra Elite e San Raffaele.

Il tutto dopo un Sunday night vissuto con certo pathos fino a metà gara con Frascati avanti di 6 all’intervallo.

LA PARTITA

Avvio di gara equilibrato con Pollini subito on fire con una tripla nei primi minuti. Sull’8-10 coach Posti getta nella mischia Giulia Vescovi e l’enfant prodige biancorossa risponde subito piazzando il primo canestro di giornata dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo.

Alla fine saranno 19 i suoi punti, con le biancorosse che giocano una grande seconda parte di gara piazzando un 6-11 nel terzo quarto e un 6-19 nell’ultimo quarto.

Anche un po’ emozionata fine gara Giulia Vescovi: “Sono contenta per la vittoria. Non era facile qui a Frascati e invece abbiamo offerto un’altra grande prova. La mia prestazione? Penso che 19 punti non li avevo mai realizzati in vita mia. Contro Elite non avevo giocato. Oggi Francesco ha deciso di gettarmi nella mischia e io ho cercato di fare del mio meglio. Quando sei in un gruppo forte, devi sfruttare al meglio ogni occasione. Siamo un gruppo forte e unito. E adesso viene il bello”.

IL TABELLINO

CLUB BK FRASCATI-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 43-55

FRASCATI: Angiolini ne, Piangerelli ne, Faranda ne, Marotta 9, Candidi, Ndiaye 6, Corsi ne, Tykha 10, Toyounon ne, Mbaye 14, Diop 2, Sotsenko 2. All.: Monetti.

PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 4, Parolai 2, Olajide 6, Soli 2, Pollini 3, Aquinardi 5, Cragnolino 6, Falkowska 8, Manganello, Vescovi 19. All. Posti, ass. Nicolini.

PARZIALI: 13-14, 18-11, 6-11, 6-19.