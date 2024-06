Serie B, il sogno di Perugia svanisce all'ultima curva: vince Salerno e vola in A2

Il sogno della A2 sfuma ad un passo dalla finale per la Sisas Pallacanestro Perugia. Dopo aver vinto 71-55 il match d’andata in Campania, Salerno si impone anche al PalaPellini con un 61-75 che conferma la superiorità delle ragazze di Visnjic.

Amaro in bocca, in casa biancorossa, per essere finite in un concentramento molto competitivo, con le ragazze di Salerno che, dopo aver chiuso sotto i primi due quarti, sono uscite fuori nel terzo quarto, mettendo in cassaforte la gara, forti anche dei 16 punti di vantaggio della gara d’andata.

Peccato per le biancorosse di coach Posti, brave a partire con il piede sul gas, con Beatrice Olajide, Chiara Pollini e Lucila Cragnolino a piazzare i primi punti. Primo quarto con la Sisas Pallacanestro Perugia avanti 18-13.

Nel secondo quarto le campane iniziando a prendere le misure con un parziale di 23-23 che manda le due squadre all’intervallo con Perugia avanti 41-36. Nel terzo quarto Salerno scava un solco piazzando un 5-20 che ha, di fatto, il sapore della resa e l’ultimo quarto registra solo l’infortunio di Silatsa che abbandona il campo per un problema alla caviglia.

Al PalaPellini fa festa Salerno tra gli applausi del pubblico di casa che riconosce, con grande sportività, la forza delle avversarie e tributa alle biancorosse i giusti meriti per aver disputato comunque una grande stagione, dando il massimo per provare ad inseguire un sogno svanito all’ultima curva

IL TABELLINO

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-SALERNO BASKET 61-75 Parziali: 18-13, 23-23, 5-20, 15-19.

PALLACANESTRO PERUGIA: Parolai 5, Bartholomew 10, Olajide 12, Soli 5, Pollini 3, Aquinardi 5, Cragnolino 12, Falkowska 4, Cernicchi, Manganello 1, Vescovi 4. All.: Posti, ass. Nicolini.

SALERNO BASKET: Oliveira 23, Valerio 10, Orchi 7, Scala 7, De Mitri 3, Tagliaferri 2, Esposito, Takrou 5, Silatsa 18, Scolpini. All.: Visnjic.