Serie B, Perugia passa a Terni e vince anche il derby di ritorno

Il derby è ancora una volta della Sisas Pallacanestro Perugia. Sul neutro di Todi le biancorosse, nella prima giornata del girone di ritorno di serie B, battono 47-38 le Pink Terni, staccando le ternane di 4 punti in classifica. A fare la differenza la grande difesa di Perugia, che ha consentito a Soli e compagne di portare a casa i due punti.

I due momenti chiave all’inizio del primo e del terzo quarto quando le biancorosse piazzano uno strappo che, alla fine, risulterà decisivo.

Soddisfatto coach Francesco Posti: “Le ragazze sono state brave soprattutto nel momento in cui Terni è arrivata a meno 4. Lì abbiamo difeso benissimo. Dobbiamo lavorare per aumentare le percentuali in attacco e lo faremo già in vista della sfida di sabato prossimo contro Umbertide”.

“É stata una settimana difficile – sottolinea dal canto suo l’assistant coach Antonio Bencivenga - perché non siamo riusciti ad allenarci con i soliti numeri. Terni poi è un’avversaria che soffriamo ma le ragazze hanno difeso benissimo. Allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo migliorare in attacco”.

Chiara Pollini si gode la vittoria: “Abbiamo avuto una settimana difficile ma abbiamo battagliato e conquistato una vittoria importante. Avanti così”. Sulla stessa lunghezza d’onda Beatrice Olajide: “Sapevamo che ripartire subito con Terni sarebbe stato difficile. La difesa resta il nostro marchio di fabbrica. Adesso testa ad Umbertide”.

Il tabellino

ACEA PINK TERNI-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 38-47

ACEA PINK TERNI: Burini 2, Bondziukh, Giogli, Falbo 6, Maglio, Vapne 2, Berardi 9, Sanoylych 2, Margaritelli 5, Fausti 9, Paluello 3. All. Piermarini, ass. Bimbo.

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 21, Olajide 6, Soli, Pollini 11, Aquinardi 3, Parolai, Cragnolino 4, Manganello, Vescovi 2. All.: Posti, ass. Bencivenga.