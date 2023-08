Basket femminile, la Pallacanestro Perugia sul tetto d'Italia

Lo Scudetto del Dat femminile 3x3 va alle Dat Ladies da Perugia o, per meglio dire a Beatrice Olajide, Satya Riccioni, Lucina Cragnolino, Winner Bartholomew e Candy Edokpaigbe.

Per tenersi in allenamento e non perdere la forma migliore in vista della ripresa del campionato di Serie B, le ragazze in biancorosso hanno deciso di partecipare all’Italian Streetbasket Circuit 2023, 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport e Estathè.

Parliamo del torneo, partito da Camerano il 9 giugno per poi toccare 88 città in tutta Italia, Perugia compresa, fino alle finali del 4 e 5 agosto a Cesenatico che hanno visto trionfare le ragazze che il prossimo anno difenderanno i colori della Pallacanestro Perugia femminile nel terzo campionato italiano.

Assente giustificata, per l'ultimo atto, Lucila, tornata in Argentina per le vacanze. Un’avventura iniziata per gioco e che, invece, ha portato le portabandiera della Pallacanestro Perugia sul tetto d’Italia.