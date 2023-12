Perugia si conferma un rullo compressore: vinto un altro derby stagionale

La Sisas Pallacanestro Perugia si conferma rullo compressore nei derby superando 69-44 Orvieto in trasferta nell'ottava giornata del campionato di serie B femminile.

Ripartono nel migliore dei modi le biancorosse dopo il rinvio forzato, per mancanza di arbitri, della sfida di sabato scorso con Umbertide. Una gara condotta fin dai primi minuti da Soli e compagne con Winner Bartholomew e Beatrice Olajide mattatrici assolute con 15 punti ciascuna.

Una vittoria che le biancorosse hanno voluto dedicare a Chiara Pollini, ai box per una frattura alla clavicola riportata nella rifinitura. Out anche Ilaria Cernicchi.

“Le ragazze – sottolinea coach Bencivenga – sono state straordinarie proprio per questo. Orvieto è un’avversaria che abbiamo sempre sofferto. Siamo venute a Porano in otto, con alcune ragazze che hanno giocato fuori ruolo e, nonostante questo, abbiamo portato a casa un successo fondamentale, il miglior viatico in vista dello scontro diretto di sabato prossimo”.

Sabato 16 dicembre, alle ore 18,30 al Palapellini, nell’ultima gara prima di Natale, arriverà la capolista Civitanova, unica squadra ad aver battuto la Sisas Pallacanestro Perugia. “In questo momento i favori del pronostico – continua Bencivenga – non sono dalla nostra ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e noi ce la metteremo tutta…”.

Il tabellino

AZZURRA ORVIETO-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 44-69

PALLACANESTRO PERUGIA: Bartholomew 15, Olajide 15, Soli 4, Aquinardi 7, Parolai 6, Cragnolino 11, Manganello 3, Vescovi 8. All.: Bencivenga, ass. Nicolini.

AZZURRA ORVIETO: Klimas 21, Grilli 8, Coppolino, Quaresima 6, Schembari 4, Firrito 1, Sabatini, Basili, Sarachino 4, Gulino. All.: Tringali.