Basket Serie B, la Pallacanestro Perugia ospita Porto San Giorgio: obiettivo difendere il primato

Blindare il primato per arrivare alla fase ad orologio con il primo posto in tasca. La Pallacanestro Perugia ospita Porto San Giorgio nella dodicesima giornata del campionato di serie B femminile. Palla a due sabato 28 gennaio, alle 18,30, al PalaPellini con l’obiettivo di centrare la terza vittoria di fila.

Una gara che, sulla carta, potrebbe sembrare facile, considerando il sesto posto in classifica delle marchigiane ma coach Francesco Posti non si fida e mette in guardia le sue ragazze.

“Non ci dimentichiamo che all’andata abbiamo vinto con un canestro sulla sirena, soffrendo per tutta la durata della partita. Nell’ultimo turno, inoltre, Porto San Giorgio ha battuto Terni. Dovremo fare grande attenzione e, soprattutto, difendere bene, altrimenti il rischio di perdere sarebbe altissimo”.

Perugia rigenerata dalle ultime due vittorie contro Orvieto e, in particolare, contro Senigallia, scontro al vertice che ha riportato le biancorosse al primo posto.

“Abbiamo ritrovato un senso di appartenenza che ci può far fare la differenza. La strada però – continua Posti – è ancora lunghissima. Altre due gare del girone di ritorno più sette partite per completare la regular season. Poi si deciderà tutto ai playoff e lì dovremo arrivare al 100 %”.

Anche contro Porto San Giorgio ci saranno Satya Riccioni e Margherita Cardinali, due ragazze cresciute nella Pallacanestro Perugia che, con il loro ritorno, stanno segnando un cambio di marcia importante in casa biancorossa, sul piano dei risultati e della mentalità.