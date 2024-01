Basket, l'NBA sbarca in Umbria: al via il Draft Junior Under 13 Championship

I Clippers per il Perugia Basket, i Lakers e i Nuggets per le due squadre della Pallacanestro Perugia. C'è chi sorride e chi invece sperava di trovare altro negli accoppiamenti del draft dello Junior Nba Under 13 Championship, che si è svolto domenica 21 gennaio al PalaSport Maria Stella Pippi.

Il secondo anno di questo torneo si inserisce in un accordo quadriennale tra la Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) e l'Nba (National Basketball Association).

Il cammino procede con passo spedito e la seconda edizione è già un successo con oltre 400 atleti partecipanti solo nel Cuore Verde. Entrando nello specifico, sono 20 le squadre maschili e 5 quelle femminili.

I ragazzi, raggruppati in 4 Division, faranno parte di una lega con alcune squadre marchigiane, mentre le ragazze, che formano un unica Division, faranno parte del campionato toscano. Con l'estrazione delle franchigie che ogni società rappresenterà è ufficialmente cominciata la corsa al titolo Nba, che potrà indossare solo il campione nazionale.

LE DICHIARAZIONI DI ANTONELLI, BERTEA E BRUNAMONTI

Intervistato dal conduttore Gabriele Ripandelli, il presidente del Comitato Umbria Fip Gianni Antonelli ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Siamo state tra le prime regioni a dare via al progetto e quest'anno raddoppiamo con la presenza anche all'interno delle scuole medie con la speranza che che questo Junior Nba possa portare divertimento, sorriso e tanto rispetto nei confronti di atleti, arbitri e tutte le figure che interverranno sul campo".

Ha preso poi la parola il segretario generale della Fip Maurizio Bertea: "La giornata di oggi testimonia l'efficacia del progetto. Testimonia la voglia delle persone di tornare ad aggregarsi e di fare basket insieme. I bambini e le bambine sono qui oggi con le famiglie per un momento davvero speciale".

A dimostrazione che il mondo della pallacanestro umbro è sempre più rosa la presenza del team director del settore femminile Italia Roberto Brunamonti: "Negli ultimi due anni stiamo vedendo un incremento di iscrizioni nel settore femminile. Stiamo cercando di aiutare e supportare le varie regioni e quando giriamo per monitorare l'attività vediamo dei miglioramenti. Da umbro non può che farmi piacere vedere cinque compagini femminili in questo draft".

Presente anche l'internazionale scouting consultat dei Golden State Warriors Stefano Lupattelli, che il sogno di entrare in Nba lo ha visto da vicino: "Questa è un'importante partnership tra la federazione italiana e quella che è la migliore lega del mondo. Queste due entità condividono valori etici e sportivi fondamentali per questi giovani che sono futuri giocatori ma prima ancora futuri cittadini. E' giusto che raccolgano questo nuovo stimolo per immedesimarsi nei loro campioni preferiti e provare a vivere un sogno crescendo in questo sport. Sono sicuro che ci sarà una corsa per accaparrarsi il numero del proprio idolo".

I PREMI

Premiati con una borsa di studio anche sei giocatori che si sono distinti per il rendimento sui banchi di scuola oltre che per quello sul parquet: Giovanni Ponti (Virtus Assisi), Augusto Sarti (Ponte Vecchio), Alessandro Mamone Capria (Perugia Basket), Alessandro Chiavarini (UBS Foligno), Caterina Abelli (Pallacanestro Perugia), Lavinia Bibi (Virtus Assisi).

L'ESITO DEL DRAFT NBA JUNIOR

ACCOMPIAMENTI MASCHILI.

Division Michael Jordan: UBS Foligno (Miami Heat) Linx Acquasparta (Washington Wizards), Giromondo Spoleto (Charlotte Hornets), Amerina (Atlanta Hawks) e Union Terni (Orlando Magic).

Division Larry Bird: Virtus Bastia (San Antonio Spurs), Gubbio (Houston Rockets), Tiferno (Memphis Grizzlies), Arrapaho Orvieto (Dallas Mavericks) ed Ellera (New Orleans Pelicans).

Division Shaquille O’Neal: Perugia (Los Angeles Clippers), Interamna Terni (Phoenix Suns), Club Fratta (Golden State Warriors), Basket Assisi (Sacramento Kings) e Pallacanestro Perugia A (Los Angeles Lakers).

Division Magic Johnson: Nestor Marsciano (Oklahoma City Thunder), Atomika (Portland Trailblazers), Gualdo 96 (Minnesota Timberwolves), Pallacanestro Perugia B (Denver Nuggets) e Valdiceppo (Utah Jazz).

ACCOMPIAMENTI FEMMINILI.