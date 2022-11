Basket Femminile, torna il Derby dell'Umbria: la Pallacanestro Perugia ospita la Pink Terni

Dopo diversi anni di assenza torna il massimo Derby dell'Umbria di Basket femminile, quello tra la Pallacanestro Perugia e la Pink Terni.

Appuntamento sabato 26 novembre, palla a due alle ore 18,30, al PalaPellini nel match valido per la sesta giornata, di Regular Season, del campionato di Serie B di basket femminile.

Un derby che vale molto per le biancorosse di coach Francesco Posti, decise a difendere il primato in solitaria, riconquistato sabato scorso grazie alla vittoria, all’ultimo tuffo, su Porto San Giorgio.

“Sarà una partita speciale – sottolinea il direttore generale biancorosso Mauro Manganello – perché c’è sempre un po’ di campanilismo. Terni, poi, è partita con obiettivi importanti, come noi del resto e sarà interessante confrontarci in campo”.

E ancora: “Nelle ultime stagioni abbiamo militato sempre in raggruppamenti diversi. Sarà un piacere ritrovare Terni”.

Una Pallacanestro Perugia che dovrà rinunciare alle infortunate Aylin Bravo ed Eleonora Sartor. Posti, nel dopo gara di Porto San Giorgio, ha chiesto alle sue ragazze un cambio di marcia.

Troppi avvii di gara stentati per le biancorosse che hanno sempre vinto in rimonta.

“Non ritengo però sia una questione di atteggiamento – continua Manganello – ma piuttosto di pressione. Scendere in campo sapendo di dover sempre vincere non è semplice".

"Serve del tempo per assimilare questa mentalità - sottolinea il dirigente della Pallacanestro Perugia - ma, vedendo come si allenano le ragazze, sono convinto che siamo sulla buona strada e, del resto, la classifica lo conferma”.

In chiusura appello al pubblico perugino che ha risposto sempre presente in queste prime partite casalinghe: “Mi auguro davvero che ci seguano numerosi anche in quest’occasione. Ci sono tutti gli ingredienti per venire al PalaPellini: ingresso gratuito e un derby da vincere… con l’aiuto dei nostri tifosi”.