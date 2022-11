Basket femminile, la Sisas Pallacanestro Perugia a caccia del poker

Caccia al poker per la Sisas Pallacanestro Perugia che sabato 5 novembre, al PalaPellini, palla a due alle ore 18,30 ospita Senigallia per la quarta giornata del campionato di serie B di Basket femminile.

Tre vittorie su tre per le biancorosse guidate da Coach Francesco Posti attese dal confronto con le marchigiane, seconde in classifica, che hanno uno score di due successi su due gare giocate.

“Sarà un test importante per capire il reale valore delle nostre avversarie ma io sono convinta – sottolinea Beatrice Olajide – che il nostro è il roster più forte del campionato".

E ancora: "Abbiamo tutte le carte in regola per centrare la promozione. La società non ci fa mancare nulla, ci alleniamo bene e abbiamo una rosa di spessore. In campo però andiamo noi giocatrici e sta a noi regalare alla società e al pubblico le soddisfazioni che meritano”.

Già, il pubblico, componente decisiva per la Pallacanestro Perugia che, alla prima in casa contro Campobasso, ha registrato quasi 200 persone sugli spalti del PalaPellini.

“Il nostro tifo – continua l’ex atleta de La Bottega del Tartufo Umbertide – ci dà una carica incredibile. Testa bassa e massima concentrazione, sapendo l’importanza di chiudere la regular season davanti a tutte. I playoff della scorsa stagione contro Livorno ce l’hanno insegnato e quest’anno sappiamo bene dove vogliamo e possiamo arrivare”.