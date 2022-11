Serie B Basket femminile, prima sconfitta in stagione per la Pallacanestro Perugia

Prima sconfitta stagionale per la Sisas Pallacanestro Perugia battuta 48-53 al PalaPellini da Senigallia.

Con questa vittoria le ragazze guidate da Luconi agganciano le biancorosse di Posti in vetta alla classifica a quota 6, ma con una gara in meno nello score.

La partita - Avvio disastroso per Soli e compagni che vanno sotto 14-0. Il primo canestro porta la firma di Piedel, poi Manganello piazza una bomba e alla fine del primo quarto Senigallia conduce 6-19.

Nel secondo quarto le biancorosse reagiscono e chiudono sul -6 (24-30).

L’avvio del terzo quarto è il momento migliore per Perugia che si porta sul 35-36 a 5 minuti dalla fine del parziale. Senigallia piazza due canestri e chiude il terzo quarto sul 41-46. Ultimo quarto con Perugia all’assalto ma le marchigiane dimostrano tutta la loro forza, trascinate da un’ottima Duran (28 punti a referto). Finisce 48-53.

Si torne in campo sabato 19 novembre a Porto San Giorgio, dopo la sosta, per riprendere subito la marcia. Amareggiato il commento di Francesco Posti a fine gara.

“Siamo partiti molto, troppo contratte in attacco - sottolinea il tecnico della Sisas - Gare come queste, se parti 0-14, poi non le recuperi. Ed è un vero peccato perché sarebbe bastato poco per disputare un’altra partita. Avremmo voluto tornare subito in campo, invece lavoreremo sodo questa settimana per farci trovare pronte a Porto San Giorgio dopo la sosta”.

IL TABELLINO DI SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-SENIGALLIA 48-53

Pallacanestro Perugia: Piedel 10, Olajide 10, Cernicchi, Soli, Nanà ne, Ricci 2, Aquinardi 6, Cragnolino 5, Starace, Manganello 12, Vescovi 3. All.: Posti, ass. Bencivenga.

Senigallia: Cattani, Bernardi 6, D’Amico 3, Formica, Cecchini 8, Lazzari, Duran 28, Borghetti, D’Avanzo 8, Angeletti, Nobili. All.: Luconi, ass. Santini. Parziali: 6-19, 18-11, 17-16, 7-7.