Basket, dodicesima edizione per il Dat street classic nel segno dell'inclusione e nel nome di Daniel Anton Taylor

Sabato 23 luglio prende il via la dodicesima edizione del Dat street classic, torneo di pallacanestro 3 contro 3 "all’insegna della competitività, inclusione e aggregazione" in memoria di Daniel Anton Taylor. Daniel morì in un incidente stradale proprio lungo via Cortonese a poca distanza dai campetti da basket dove si gioca nel suo ricordo.

Tra le novità di questa edizione c’è il rifacimento strutturale ed estetico del primo campo, in collaborazione con le associazioni Rotaract e Hard in the paint di Milano; il tutto verrà inaugurato venerdì 22 alle 19.

“Siamo orgogliosi ed emozionati di regalare alla città una riqualificazione di un’area per noi vitale con un tocco di colore e arte”

Da questa edizione entra a far parte del torneo, con una partita dimostrativa l’Asd Viva Baskin, formata da ragazzi e raggazze con e senza difficoltà intellettive e motorie.

Tutte Le squadre si sfideranno dal sabato mattina alla domenica sera con le finali e premiazioni a seguire.

Come ogni edizione sarà presente la gara delle schiacciate, l’all star game tra i migliori giocatori del torneo, il 3 point contest e il torneo tra le categorie Top (Fip), Open, femminile e minidat.



Si tratterà di un’edizione senza precedenti con circa 60 squadre iscritte tra adulti e bambini.Nella categoria top vi sarà la possibilità di strappare il pass per accedere alle finali nazionali di Cesenatico nel weekend del 6/7 agosto dell’Estathé 3x3 Italia Streetbasket FIP Circuit