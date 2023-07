Dopo il grande successo in piazza IV Novembre il torneo Dat ritorna a Pian di Massiano

Dopo il successo in piazza IV Novembre il torneo Dat Street Classic ritorna a Pian di Massiano, proprio laddove è nato 13 anni fa per ricordare Daniel Anton Taylor, giocatore di basket prematuramente scomparso.

Il torneo, tre contro tre, si terrà dal 21 al 23 luglio ai campetti da basket di Pian di Massiano e ospiterà circa 90 squadre provenienti da tutta la regione.

Durante la presentazione dell’evento l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli ha dichiarato: “A Pian di Massiano, nei campetti che due anni fa sono stati oggetto di una importante riqualificazione grazie alla collaborazione tra Dat, Comune di Perugia e altre realtà, andrà in scena uno spettacolo bellissimo, con atleti da tutta Italia e capace di avvicinare molti giovani”. E ancora: “Siamo orgogliosi che Perugia ospiti una realtà diventata punto di riferimento a livello non solo italiano, che dà lustro al movimento del 3vs3 e che sa regalare uno spettacolo che unisce basket, amicizia, salute, musica e gioia”.

Il basket sarà il collante della poliedrica manifestazione che oltre al torneo vero e proprio offrirà al pubblico la gara delle schiacciate, la partita dimostrativa di baskin ma anche la cena sui campi, le lezioni di yoga, musica e dj set.

Il programma prevede l’inizio delle partite venerdì 21 a partire dalle 18.00 e la conclusione dell’evento domenica 23 con tutte le fasi finali.

Top maschile e femminile, professionisti del 3vs3, Open amatori, Over giocatori, sopra i 45 anni, Junior Dat e mini Dat per bambini e ragazzi sotto i 14 anni, sono le categorie in cui è diviso il torneo.

“Questo è l’anno dei record: più di 5mila spettatori nello scorso evento nella sola giornata di sabato 17 giugno, al prossimo torneo sono previste più di 90 squadre, nonché 300 atleti. Ogni anno l’evento cresce a dismisura e la DAT mania sembra ufficialmente scoppiata a Perugia e dintorni - racconta il presidente dell’associazione Dat Alessio Palmerini - L’associazione di promozione sociale DAT, grazie al contributo del Comune di Perugia e di ogni singolo sponsor, è riuscita, oltre che a dare spettacolo a tutti gli appassionati e non di questo sport, ad erogare annualmente borse di studio per l’Accademia di belle arti di Perugia e a sostenere il comitato Daniele Chianelli. Queste le nostre più grandi vittorie”.