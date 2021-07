Basket, spettacolo con lo 'streetball 3vs3' a Pian di Massiano: i risultati del Dat 2021

Un week end spettacolare ed emozionante sui campi all'aperto di Pian di Massiano, dove tanti cestisti si sono sfidati nell'undicesima edizione del Dat2k21, torneo di basket 3 contro 3 dedicato alla memoria di Daniel Anton Taylor. Davanti ad una cornice di pubblico davvero numerosa si sono sfidati circa 150 atleti divisi in circa 45 squadre; tantissimi i bambini presenti che hanno riportato sul campo gioia sorrisi e canestri dopo il lungo periodo di restrizioni legato al contenimento della pandemia.

I RISULTATI:

Nella categoria “PRO” si è imposta la squadra dei “Do you ringo”, composta da Giacomo Tosti, Devid Cimarelli, Renè e Leonardo Baldinotti, che strappano il pass per le finali nazionali di Rimini.

Nella categoria “open” portano a casa il trofeo i “Mamba mentality”.

Nella “minidat” vincono gli “Ovi cotti e fritti”, mentre nell’under 14 vincono i ragazzi della “Pallacanestro Perugia 2008”; infine per il dat in carrozzina titolo ai “3 uomini e una gamba buona”.

Alla premiazione ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Perugia l’assessore allo Sport Clara Pastorelli. “Siamo riusciti a ripartire con un’edizione al di sopra delle aspettative, sotto tutti i punti di vista - ha detto il responsabile dell'organizzazione Alessio Palmerini -. Tutto questo è sicuramente merito del fatto che per 10 anni abbiamo costruito un evento solido che è sempre di più un punto di riferimento per la città. I ringraziamenti vanno in primis a tutti gli enti istituzionali e a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di realizzare questi splendidi due giorni”.