Bartoccini Fortinfissi Perugia, con Giulia Patasce un altro importante innesto tra le giovani

Giulia Patasce è arrivata in sordina a pochi giorni dalla prima gara ufficiale della formazione di B2 Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

Il debutto con i nuovi colori non è stato bagnato dal successo, ma subentrata nel terzo set ha dimostrato il suo potenziale.

Nata nel 2004 comincia presto con la pallavolo e la prestanza fisica la porta in giovane età in B1 nella formazione nata dalla collaborazione del Bastia Volley con la School Volley Perugia.

Ora torna a Perugia con la maglia della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, un’operazione portata a termine dal presidente di School Volley Perugia Dario Mandò che ancora una volta, dimostra quanto sia stretta la collaborazione tra i due club perugini.

Un periodo denso di successi come lo descrive lei stessa. "Il titolo Regionale Under-18 per me è stato l'inizio di una nuova avventura sul fronte nazionale. Successivamente con la società di Bastia ho partecipato al campionato di serie C ed ho vinto l’Under 14 e l’Under 18. Poi a Trevi dove nelle ultime tre stagioni ho partecipato al campionato di B1 e vinto prima il titolo regionale Under 18, poi sono arrivati i titoli di Under 17 ed under 19. Ringrazio la società del Trevi Volley per la mia crescita pallavolistica".

La schiacciatrice ha la testa già rivolta verso le nuove esperienze. "Sabato scorso è stata sicuramente una partita che non ha valorizzato al massimo ciò che realmente sono le nostre potenzialità. Ponte Felcino è una più che valida avversaria che ha dimostrato a pieno i propri punti di forza portando a casa una meritata vittoria. Ho fatto pochi allenamenti con le mie nuove compagne, ma ho sin da subito capito che siamo una squadra con delle potenzialità. Giorno dopo giorno verranno sempre di più coltivate e rafforzate. Inoltre da subito mi sono trovata veramente bene con il gruppo squadra e lo staff grazie alla calorosa accoglienza. Nella partita di sabato prossimo a Roma contro Volleyrò vedo un occasione di riscatto. Sin da inizio settimana abbiamo lavorato duramente e credo che ce la faremo a raggiungere i nostri obiettivi e toglierci qualche bella soddisfazione".