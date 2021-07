Autodromo dell'Umbria, dal Campionato Italiano Enduro al Festival Alfa Romeo

L'impianto di Magione ospita nel week end in contemporanea due prestigiosi eventi, sia per gli amanti delle due che delle quattro ruote

Motori per tutti i gusti nel fine settimana in corso all'Autodromo dell'Umbria. Infatti, se all'interno del paddock è stata impiantata la base logistica per la 4^ tappa del Campionato italiano Enduro Under 23/Senior (che si corre su 55 km di prove speciali nei territori di Magione, Corciano, Passignano e Perugia), anche in pista l'attività non manca.

Ad essere protagoniste sul tracciato di Magione, nella giornata di domani, le affascinanti vetture del Festival Alfa Romeo, che vedrà sfilare sul circuito di Magione i più suggestivi esemplari della casa del Biscione, sia storici che moderni, portati in pista dagli appassionati possessori delle famose auto italiane. Per rendere più “sportiva” l’atmosfera, non mancherà un momento cronometrato intitolato alla memoria di Spartaco Dini, pilota toscano ufficiale dell’Autodelta che tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso ha vinto a mani basse con le vetture di Arese, in praticamente tutte le categorie agonistiche internazionali.

Il programma della manifestazione di domenica organizzata direttamente dal celebre RIAR, Registro Italiano Alfa Romeo, prenderà il via alle ore 9 per concludersi alle 18.00 con la suggestiva parata di tutte le vetture partecipanti.