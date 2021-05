"Lei ha detto sì": spopola sui social la proposta di matrimonio di Atanasijevic alla sua Elitsa

Campione sotto rete ma anche sui social Aleksandar Atanasijevic, che festeggia sui suoi profili una nuova 'vittoria'. "Il trofeo più bello della mia vita, lei ha detto sì. Ti amo" scrive il 29enne pallavolista serbo, ormai ex capitano della Sir Safety Perugia che ha lasciato dopo otto stagioni per trasferirsi nelle fila dei polacchi del Belchatow, in un post virale sul web.

PROPOSTA SOCIAL - Spopola infatti la proposta di matrimonio fatta alla sua fidanzata Elitsa Vasileva (bulgara, classe 1990), anche lei pallavolista ed ex Sirio Perugia pronta a giocare il prossimo anno tra le fila della Dinamo Mosca, che ha accettato la proposta come mostrano le foto in cui sfoggia l'anello regalatole dal suo 'principe azzurro'. E tra la valanga di congratulazioni e auguri non potevano mancare quelli della Sir Safety Perugia, che per Atanasijevic resterà sempre una 'seconda famiglia'.