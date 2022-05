Ancora successi per l'Umbria dell'endurance equestre: le giovanissime sorelle Monetti sul podio in Toscana

Ancora successi per l'Umbria dell'endurance equestre, oltre a quelli raccolti dalla campionissima perugina Costanza Laliscia. Infatti il Fuxiateam nei giorni scorsi ha centrato un altro successo, in occasione della quarta tappa del campionato toscano e pony, che si è disputata a Civitella in Val di Chiana. Le strutture del maneggio La Fogliarina hanno ospitato la piccola, grande impresa sportiva di cui si sono rese protagoniste le perugine Vittoria e Costanza Monetti, 9 e 4 anni, che hanno conquistato il successo rispettivamente nella categoria Pony 4 km e Pony 2 km.

A distanza di due ore l’una dall’altra, condividendo lo stesso cavallo Sirio e confrontandosi con gli altri 55 iscritti, prima Vittoria e poi Costanza hanno coronato il proprio sforzo con il primo posto: Vittoria ha vinto con 68 punti, mentre Costanza - all’esordio assoluto in una competizione agonistica - ha avuto la meglio sul resto del lotto con 71 punti.

L’applaudito “doblete” è senza dubbio uno dei risultati più brillanti che va ad arricchire la bacheca di Italia Endurance Academy, il progetto coordinato da Costanza Laliscia e finalizzato all’avviamento allo sport dei giovani. “Soddisfazioni come quelle regalate da Vittoria e Costanza – racconta la pluricampionessa perugina – sono indimenticabili e confermano quanto tenacia e passione siano fondamentali per raggiungere qualsiasi risultato sportivo, a prescindere dall’età degli atleti”.

Da sottoineare come per le sorelle Monetti l’età non è un dettaglio indifferente: Vittoria ha 9 anni, Costanza ne ha 4. Su distanze adeguate e accompagnate in gara proprio da Costanza Laliscia, che le segue e le prepara nelle strutture di Italia Endurance Stables & Academy, le due piccole amazzoni hanno dato prova della propria abilità, accresciuta dalla affidabilità di Sirio, il pony in sella al quale stanno muovendo i primi passi nel mondo dell’endurance.