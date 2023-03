Winter Cup Stand Up Paddle, l'ASD Trasimeno SUP di Passignano è Campione d'Italia

L’Asd Trasimeno SUP di Passignano ha vinto il titolo di Campione d'Italia nel corso della Winter CUP della FISW, la Federazione Italiana Sci nautico Wakeboard Surfing la struttura ufficiale riconosciuta dal CONI

Un successo per alcuni versi inatteso ma fortemente voluto da coach Cristian Bottausci e dagli atleti del gruppo.Gruppo del quale fa parte, tra gli altri, la giovanissima campionessa ungherese, Csillag Kovacs, di soli 15 anni, che ha vinto il titolo femminile under 18.

Vittorie anche per Tommaso Mencaroni che si è aggiudicato la classifica under 18 maschile; per Vira Lemekha prima nella classifica femminile Master e per Cristian Bottausci nella competizione maschile Gran Khauna.

Da segnalare inoltre l'Argento per Miriana Mangialasche nell’under 18 femminile e di Silvia Carletti nei Master femminile. Bronzo, infine, per Giorgio Baldantoni, nei Gran Khauna.

Un successo importante, e meritato, per tutto il team dell'Asd Trasimeno SUP di Passignano dopo l'ottimo terzo posto nel campionato Italiano di categoria del 2022.