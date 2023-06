Waterbasket Perugia Campione d'Italia per la terza volta consecutiva

Il Waterbasket Perugia trionfa per la terza volta consecutiva nel campionato italiano che si è chiuso domenica scorsa a Verona. La compagine del presidente Claudio Cerquaglia ha conquistato il terzo titolo dopo una serie di 10 partite, subendo una sola sconfitta in trasferta contro Firenze.

Nell'ultima giornata, a Verona, Waterbasket Firenze è stato sconfitto dai padroni di casa in un appassionante confronto deciso all'ultimo minuto, con un punteggio finale di 31-27.

Una vittoria che, di fatto, ha consegnato il titolo ai grifoni. Mai come quest'anno il titolo è stato raggiunto grazie a una serie di prestazioni di squadra. Perugia ha potuto fare affidamento su una difesa pressoché impenetrabile grazie alle ottime prestazioni di Daniele Busti, Filippo Asfalti, Giovanni Esposito e Jacopo Corradi.

Le prestazioni in attacco sono state eccellenti come sempre, grazie ai fratelli Tommaso e Riccardo Giulietti e a Sara Tortorella, un vero ostacolo per le difese avversarie, insieme al bomber Luca Carini, a Francesco Vibi e al capitano Andrea Asfalti.

I nuovi arrivi di quest'anno, Lars Regni e Francesco Testi, si sono dimostrati pronti nell'ultima giornata e fanno ben sperare per la prossima stagione. A causa di infortuni, Federico Micillo e Giulio Rossi non hanno potuto dare il loro prezioso contributo quest'anno, ma sicuramente saranno pronti per la prossima stagione.