Tennis, Passaro parte forte alle qualificazioni Us Open

Debutto vincente alle qualificazioni Us Open per Francesco Passaro. Il tennista perugino ha battuto l'australiano Marc Polmans sul cemento di New York. Il prossimo ostacolo si chiama Hugo Grenier, numero 122 della classifica Atp.

"Sono molto contento della prestazione e della mia prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Sono partito molto bene, concentrato nel primo set. Poi avanti 6-4 5-2 ho accusato un po' di tensione, di inesperienza visto che sentivo la partita in pugno. Però penso di essere stato bravo a gestire il momento delicato, a ripartire da capo sul 5-5 per chiudere bene al tie-break. E ripeto, sono davvero felicissimo".

Francesco Passaro ha portato l'Umbria in uno dei tornei "principe" del tennis professionistico a 31 anni di distanza, quando fu Michele Fioroni a giocarsi la qualificazione.