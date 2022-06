Internazionali di tennis a Perugia, Zeppieri vola ai quarti e punta in alto. Stasera il perugino Passaro contro il big Munar

Giulio Zeppieri avanza agli internazionali di Tennis di Perugia battendo senza particolari problemi il colombiano Cristian Rodriguez con il punteggio di 6-2 7-5 in settanta minuti di gioco sul Centrale del Tennis Club Perugia. Il mancino di Latina si sta confermando uno dei giovani talenti italiani più informa e soprattutto caratterialmente più validi. L'approdo ai quarti gli permetterà un ulteriore salto in avanti in classifica nella speranza di entrare nella top 150 del mondo che permette di poter effettuale le qualificazioni nei tornei maggior. “Sto bene, mi sento in forma e voglio continuare il mio percorso qui. Sto lavorando duramente con il mio coach Peppe Fischetti e con i tecnici federali che mi seguono costantemente. Cerchiamo molto il confronto: penso sia importante ascoltare l’opinione di professionisti bravi, esperti e fidati. Il mio deve essere un tennis aggressivo”. È la terza volta che il tennista che si allena all’Enjoy Sporting Club di Roma gioca il torneo di Perugia: “Questo circolo e questa città sono meravigliosi, si respira l’aria di un grande evento. Spero di andare più avanti possibile”.

Marterer ai quarti – Non basta una buona performance ad Andrea Arnaboldi. Il trentaquattrenne di Milano è stato sconfitto dal tedesco Maximilian Marterer con lo score di 6-3 3-6 6-3 in due ore di gioco. Partita intensa ed equilibrata quella tra i due mancini, che hanno regalato spettacolo con traiettorie rapide e strette in particolare sulla diagonale sinistra del terreno di gioco. Un’altra sfida tra mancini attende Marterer, che nei quarti di finale se la vedrà proprio con Zeppieri. Un precedente tra i due: nel 2021 a Trieste il tedesco vinse un’interminabile battaglia con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(4). Stasera occhi puntati sull'asso di casa, Francesco Passero, reduce da una finale importante di Forli, e in forte ascesa in classifica. Sfiderà il numero 2 del tabellone, lo spagnola Munar, già battuto una settimana fa. L'incontro previsto dalle 21 sul centrale del Tennis Club.

I risultati di giovedì 9 giugno

Secondo turno

Maximilian Marterer b. Andrea Arnaboldi 6-3 3-6 6-3

Giulio Zeppieri b. Cristian Rodriguez 6-2 7-5