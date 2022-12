Tennis, vacanze di Natale finite per Francesco Passaro: direzione Australia

Cappelletti e panettone messi in archivio. Valigia chiusa e via verso l'Australia. E' iniziata la trasferta "aussie" per Francesco Passaro. Con l'obiettivo principale di conquiestare il main draw degli Australian Open, prima delle quattro prove del Grande Slam.

Il 2023 agonistico per il tennista dello Junior inizierà dal Challenger 100 di Camberra dal 2 gennaio, la settimana successiva, invece, sarà già tempo di spostarsi a Melbourne, per tentare la scalata al tabellone principale affrontado le qualificazioni. Insomma, la nuova stagione è pronta alla partenza. Il 2022 è stato un anno cruciale per l'atleta perugino che ora è alla prova del nove. C'è la top 100 all'orizzonte, Francesco la intravede. Passo dopo passo, traguardo dopo traguardo.