Tennis: un "Oscar" per Francesco Passaro, rivelazione del 2022

Agli Oscar del tennis italiano c'è una "statuetta" anche per Francesco Passaro. Il tennista perugino corona con questo riconoscimento una stagione estremamente positiva che lo ha visto avvicinarsi rapidamente alla top 100, dimostrando che le carte per stare in quella posizione di classifica le ha tutte.

Alla cerimona dei Super Tennis Award, che ha visto incoronare Lorenzo Musetti e Martina Trevisan come migliori giocatori italiani di quest'anno, per Francesco il "titolo" di "most improved": nel suo anno da debuttante, di successo, ha scalato in soli 8 mesi la classifica Atp, partendo da oltre il 500mo arrivando al 119, suo best ranking. Ha vinto il primo Challenger a Trieste e la sua prima partita nel circuito Atp a Firenze, qualificandosi per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a Milano.